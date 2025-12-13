UP BJP New President: कौन हैं पंकज चौधरी? यूपी BJP अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे

UP BJP New President: कुछ ही घंटो में यूपी भाजपा को अपना नया अध्यक्ष मिलने वाला है। प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष का चुनाव 14 दिसंबर 2025 को होने जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए कई नाम रेस में हैं, लेकिन जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनका नाम है पंकज चौधरी। चुनाव से कुछ समय पहले उनका नाम अध्यक्ष पद के लिए तय बताया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंकज चौधरी कौन हैं, या उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा क्यों हो रही है?