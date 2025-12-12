उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट का बढ़ा खतरा? दीपक प्रकाश आए सामने कहा- ‘अगर कुछ समस्या है तो…’

आज का नागरिक जागरूक है; वह हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारी‑बारी से परखता है। रामेश्वर कुमार महतो के इस बयान के कुछ ही देर बाद, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मैंने उनका ट्वीट नहीं देखा है। अगर उन्हें कोई समस्या है तो हम सभी को इस पूरे मामले को परिवार के भीतर ही सुलझा लेना चाहिए। परिवार के अंदर की बातें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए।”