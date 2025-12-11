बिहार से अखिलेश ने ली सीख!, कहा- यूपी में सरकार बनी तो 40 हजार देंगे, पढ़िए महागठबंधन की हार पर क्या बोले?

बिहार चुनाव से सीख लेते हुए अखिलेश ने कहा कि यूपी में हम लोग महिलाओं को 40 हज़ार रुपये देंगे और इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने आगे कहा, “मुझे याद है कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को 500 रुपये की समाजवादी पेंशन देना शुरू किया था। उसके बाद के चुनाव में हम लोग महिलाओं को 1 हज़ार रुपये देने वाले थे। लोकसभा चुनाव आया तो हमने 2 500 रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन अब सपा ने तय किया है कि यूपी में अगर सपा की सरकार बनी तो प्रत्येक महिला को प्रति वर्ष 40 000 रुपये दिए जाएंगे।”