US Tariff on India: ट्रंप का टैरिफ अब 7 दिन बाद होगा लागू, भारतीय निर्यातकों ने सरकार से कर दी ये अपील

US Tariff on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने भारत पर 25 फीसदी टैक्स लगाया था, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने भारत (India) पर लगाए गए 25 फीसदी टैरिफ को 7 दिन के लिए टाल दिया है। इसे फौरी राहत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकरात्मक असर पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था 0.3 फीसदी गिर सकती है।