महिला ने राहुल गांधी के नाम की अपनी सारी संपत्ति, जानिए क्या बताई वजह

पांच राज्यों के चुनाव में भले ही कांग्रेस की करारी हार हुई है, लेकिन अब कई लोगों का कांग्रेस पर भरोसा कायम है। खास तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर लोगों के ऐसे ही भरोसे का एक उदाहरण भी देखने को मिला है। दरअसल एक 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपनी सारी संपत्ति राहुल गांधी के नाम कर दी है। उन्होंने इसके पीछे एक खास वजह भी बताई है।

देश की राजनीति में वजूद तलाश रही कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल कांग्रेस पर अब भी लोगों का भरोसा कायम है। खास तौर पर उत्तराखंड में भले ही कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई लेकिन लोगों के बीच विश्वास बनाने में सफल रही हैं। दरअसल उत्तराखंड की 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपनी सारी संपत्ति कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नाम कर दी है। हाल में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हुई है। इसके बाद से ही पार्टी में आपसी तनातनी जारी है और हार के कारणों को लेकर मंथन भी जारी है। ऐसे में इस महिला की ओर से उठाया कदम निश्चित रूप से पार्टी में जान फूंकने का काम कर सकता है।

Uttarakhand 78 Year Old Woman Give Her All Property To Rahul Gandhi In Dehradun