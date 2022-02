बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख हुई तय, जानिए कब से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन

चारधामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख तय हो गई है। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर नरेंद्रनगर स्थित राजदरबार में राजपुरोहितों ने महाराजा मनुज्येंद्र शाह की जन्म कुंडली देखकर धाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित की। बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे।

उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख तय हो गई है। अब श्रद्धालु 8 मई 2022 को सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। शनिवार को नरेंद्रनगर राजदरबार में राजपुरोहितों ने टिहरी नरेश महाराजा मनुज्येंद्र शाह की जन्म कुंडली के आधार पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि निकाली। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट छह नवंबर को बंद हुए थे।

