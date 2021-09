Uttarakhand Cloud Burst: चमोली में बादल फटने से बाढ़ की चपेट में BRO मजदूर, ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे भी बंद

नई दिल्ली। उत्तराखंड ( Uttarakhand Cloud Burst ) के चमोली (Chamoli) में बादल फटने की खबर सामने आई है। बादल फटने के बाद बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। खास बात यह है कि बाढ़ के चपेट में सीमा सड़क संगठन यानी BRO के मजदूर भी चपेट में आ गए हैं।

चमोली के नारायणबागर प्रखंड के पंगाटी गांव में हालात काफी बिगड़ गए हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची SDRF की टीम मजदूरों को रेस्क्यू करने में जुटी है। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है।

The cloud burst incident in Uttarakhand's Chamoli district has affected temporary shelters of BRO (Border Road Organisation) labourers in Pangati Village of Narainbagar block. According to the district administration, no casualties have been reported so far. pic.twitter.com/q5d4PGyqcM

उत्तराखंड के चमोली जिले में सोमवार को तड़के बादल फटने की घटना से तबाही मच गई है। जिले के नारायणबगड़ में तड़के बादल फटने की घटना में सीमा सड़क संगठन के मजदूरों की करीब सात झोपड़ियां बह गईं हैं। बाढ़ से मजदूरों के 19 परिवार बेघर हो गए हैं।

"The local administration is engaged in relief and rescue work," says Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami on cloud burst incident in Pangati village of Chamoli district



According to district administration, no casualties have been reported in the incident till now.



(file pic) pic.twitter.com/B6bcBHqXa9