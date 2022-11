उत्तराखंड के पूर्व CM ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, कहा- कमीशन दिए बिना नहीं होता कोई काम

Uttarakhand News: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत का भ्रष्टाचार को लेकर एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो यह कह रहे हैं कि उत्तरप्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड में कमीशनखोरी जीरो पर होनी चाहिए थी, लेकिन यह अभी भी जारी है।

Uttarakhand Ex CM Tirath Singh Rawat Viral Video Says nothing gets done without paying commission in state