दो हिंदू बहनों ने ईदगाह के लिए दान की 1.5 करोड़ की जमीन, भावुक कर देगी वजह

देशभर के कई राज्यों में इन दिनों धार्मिक समुदायों को लेकर हिंसक झड़प की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन इन हिंसक घटनाओं के बीच कम्युनल हार्मनी का उम्दा उदाहरण दो हिंदू बहनों ने पेश किया है। तनाव वाले इस माहौल में इन हिंदू बहनों ने अपनी डेढ़ करोड़ी की संपत्ति ईदगाह के लिए दान दी है।

Published: May 05, 2022 11:26:59 am

एक तरफ जहां देश के कई राज्यों से जातिगत हिंसा और तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं उत्तराखंड की दो हिंदू बहनों ने आपसी सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की है। इन दो बहनों ने हिंसक माहौल के बीच आपसी भाई चारा बढ़ाने और अन्य समुदाय के प्रति अच्छा भाव रखने का संदेश भी दिया है। दरअसल इन दो बहनों ने अपनी 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईदगाह के नाम दान कर दिया है। दोनों बहनों के इस प्रयास की जमकर सराहना भी की जा रही है। हालांकि इन बहनों के इस सराहनीय प्रयास के पीछे की वजह भी काफी खास है।





Uttarakhand Hindu Sisters Donate Land To Eidgah To Fulfil Father's Last Wish