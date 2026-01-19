सर्दियों में भी जल रहे जंगल, दशकों पुराना पैटर्न टूटा, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा Fire Alert

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) के आंकड़े बताते हैं कि इस बार सर्दियों का मौसम शुरू होने के बाद 1 नवंबर से अब तक उत्तराखंड में देश में सबसे अधिक 1,756 फायर अलर्ट दर्ज किए गए हैं। यह संख्या महाराष्ट्र (1,028), कर्नाटक (924), मध्य प्रदेश (868) और छत्तीसगढ़ (862) जैसे उन राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है, जो पारंपरिक रूप से जंगल में आग के मामले में अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। अधिकारियों के अनुसार, सैटेलाइट के जरिए मिलने वाले फायर अलर्ट का मतलब यह नहीं है कि जंगल में आग लगी ही हो, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आमतौर पर दिसंबर जंगल में आग के लिहाज से सबसे शांत महीना माना जाता है, लेकिन पिछले तीन सालों में उत्तराखंड के लिए यह धारणा गलत साबित हुई है।