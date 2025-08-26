कटरा-वैष्णो देवी मार्ग पर बड़ा हादसा: 5 श्रद्धालुओं की मौत, 14 घायल

Vaishno Devi Landslide: जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश होने की वजह से मंगलवार को माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में लैंड स्लाइड से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 5 लोगों मौत हो गई और 14 घायल हो गए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस घटना की जानकारी दी है।
श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'जय माता दी। अर्धकुंवारी में भूस्खलन की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है और 14 अन्य घायल हो गए हैं। बचाव कार्य जारी है। यह घटना उस समय हुई जब श्रद्धालुओं का एक समूह वैष्णो देवी भवन की ओर बढ़ रहा था।
हादसे के तुरंत बाद बचाव दल, एनडीआरएफ, श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गए है और बचाव कार्य शुरू कर दिया। लैंडस्लाइड की वजह से वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के कारण रियासी जिले के त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर मंगलवार दोपहर लैंडस्लाइड हुआ है।
मौजूदा स्थिति पर जिला प्रशासन और पुलिस नजर बनाए है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की संभावना पहले से बनी हुई थी। आने वाले दिनों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार, कई जगह भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।
दूसरी ओर मंगलवार को ही जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश में नौ लोगों की मौत हो गई। वहीं, पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू संभाग में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई।