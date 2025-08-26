कटरा-वैष्णो देवी मार्ग पर बड़ा हादसा: 5 श्रद्धालुओं की मौत, 14 घायल

Vaishno Devi Landslide: जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश होने की वजह से मंगलवार को माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में लैंड स्लाइड से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 5 लोगों मौत हो गई और 14 घायल हो गए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस घटना की जानकारी दी है।