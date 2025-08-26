Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कटरा-वैष्णो देवी मार्ग पर बड़ा हादसा: 5 श्रद्धालुओं की मौत, 14 घायल

Vaishno Devi Landslide: माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में लैंड स्लाइड से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 5 लोगों मौत हो गई और 14 घायल हो गए।

जम्मू

Shaitan Prajapat

Aug 26, 2025

कटरा वैष्णो देवी मार्ग पर बड़ा हादसा (Photo-IANS)

Vaishno Devi Landslide: जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश होने की वजह से मंगलवार को माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में लैंड स्लाइड से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 5 लोगों मौत हो गई और 14 घायल हो गए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस घटना की जानकारी दी है।

अर्धकुंवारी में 5 श्रद्धालुओं की मौत

श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'जय माता दी। अर्धकुंवारी में भूस्खलन की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है और 14 अन्य घायल हो गए हैं। बचाव कार्य जारी है। यह घटना उस समय हुई जब श्रद्धालुओं का एक समूह वैष्णो देवी भवन की ओर बढ़ रहा था।

ये भी पढ़ें

‘क्या रेट चल रहा है…’, कंगना रनौत से कांग्रेस सांसद ने पूछा, BJP MP ने दिया करारा जवाब
राष्ट्रीय
image

वैष्णो देवी यात्रा स्थगित

हादसे के तुरंत बाद बचाव दल, एनडीआरएफ, श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गए है और बचाव कार्य शुरू कर दिया। लैंडस्लाइड की वजह से वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के कारण रियासी जिले के त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर मंगलवार दोपहर लैंडस्लाइड हुआ है।

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

मौजूदा स्थिति पर जिला प्रशासन और पुलिस नजर बनाए है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की संभावना पहले से बनी हुई थी। आने वाले दिनों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार, कई जगह भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।

डोडा में नौ लोगों की मौत

दूसरी ओर मंगलवार को ही जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश में नौ लोगों की मौत हो गई। वहीं, पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू संभाग में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई।

ये भी पढ़ें

जम्मू-कश्मीर में बादल फटने के बाद इन 6 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Aug 2025 07:09 pm

Hindi News / National News / कटरा-वैष्णो देवी मार्ग पर बड़ा हादसा: 5 श्रद्धालुओं की मौत, 14 घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.