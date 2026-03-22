Vaishno Devi Yatra: नवरात्र में उमड़ी भारी भीड़, 40 हजार पार होते ही वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई, इस समय से फिर खुलेगा रास्ता



श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही भीड़ ज्यादा बढ़ी, पुलिस की गाड़ियों के जरिए लाउडस्पीकर से घोषणा कर यात्रा रोकने की जानकारी दी गई। अब नए सिरे से रजिस्ट्रेशन रविवार सुबह 4 बजे से शुरू किया जाएगा, ताकि व्यवस्था फिर से संतुलित की जा सके। कटरा से लेकर भवन तक पूरे रास्ते पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। “जय माता दी” के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। नवरात्र का तीसरा दिन होने की वजह से उत्साह और भी ज्यादा नजर आया। इसी बीच प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह-जगह चेकिंग, पुलिस तैनाती और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो।