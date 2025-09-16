मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी, इस दिन से फिर शुरू होगी यात्रा

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में अधकुवारी के पास 26 अगस्त को बादल फटने से भयानक भूस्खलन हुआ था। इस हादसे में 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक घायल हुए। भारी बारिश ने रास्ते को तबाह कर दिया, जिसके चलते यात्रा को तत्काल रोक दिया गया। जम्मू-कश्मीर में पिछले हफ्तों में लगातार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ीं, जिसमें सैकड़ों घर बह गए और कई जिंदगियां गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया था। एनडीआरएफ और स्थानीय टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यह घटना हिमालयी क्षेत्र में मानसून के खतरे को उजागर करती है।