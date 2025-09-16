मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी, इस दिन से फिर शुरू होगी यात्रा

Mata Vaishno Devi Yatra 2025: माता वष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मंगलवार को ऐलान किया है कि कल यानी 17 सितंबर से यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। बता दें कि खराब मौसम और ट्रैक मरम्मत के कारण यात्रा को निलंबित कर दिया गया था। बुधवार को निलंबित यात्रा अब श्रद्धालुओं के लिए खुल रही है। अधकुवारी इलाके में 26 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद बंद हुई यह यात्रा अब सुरक्षित हो चुकी है। बोर्ड के अनुसार, अगर मौसम अनुकूल रहा तो लाखों भक्त दर्शन कर सकेंगे।
जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में अधकुवारी के पास 26 अगस्त को बादल फटने से भयानक भूस्खलन हुआ था। इस हादसे में 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक घायल हुए। भारी बारिश ने रास्ते को तबाह कर दिया, जिसके चलते यात्रा को तत्काल रोक दिया गया। जम्मू-कश्मीर में पिछले हफ्तों में लगातार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ीं, जिसमें सैकड़ों घर बह गए और कई जिंदगियां गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया था। एनडीआरएफ और स्थानीय टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यह घटना हिमालयी क्षेत्र में मानसून के खतरे को उजागर करती है।
श्राइन बोर्ड ने बताया कि गुफा मंदिर तक का रास्ता ज्यादातर ठीक हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। यात्रा 17 सितंबर से सुबह से शुरू होगी, लेकिन मौसम पर निर्भर। बोर्ड ने कहा, यात्रा का निलंबन 22 दिनों का था। स्थानीय व्यवसायों को भी राहत मिलेगी, जो बंदी से प्रभावित हुए थे।