वैलेंटाइन डे गुजरे जमाने की बात? सरकारी बोर्ड ने कहा- 14 फरवरी को मनाएं 'काउ हग डे'

Submitted by:

पशु कल्याण बोर्ड ने लोगों से 14 फरवरी को 'वैलेंनटाइन डे' के तौर पर सेलिब्रेट करने के बजाए 'काउ हग डे' की अपील की है। इसके साथ ही सरकारी बोर्ड ने कहा है कि समय के साथ पश्चिम संस्कृति की प्रगति के कारण वैदिक परंपराएं लगभग विलुप्त होने के कगार पर है।

Valentine's Day thing of past? animal welfare board says celebrate 'Cow Hug Day' on Feb 14