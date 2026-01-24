वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसा दर्जा देने की तैयारी? केंद्र सरकार बना सकती है प्रोटोकॉल

भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को समान सम्मान प्राप्त है, लेकिन व्यावहारिक और कानूनी स्तर पर दोनों के लिए नियमों में बड़ा अंतर है। जहाँ राष्ट्रगान के समय खड़ा होना कानूनी रूप से अनिवार्य है और इसके अपमान पर राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत सजा का प्रावधान है, वहीं वंदे मातरम के गायन के दौरान खड़े होने या किसी विशेष मुद्रा को अपनाने को लेकर अब तक कोई स्पष्ट कानूनी बाध्यता या लिखित दिशा-निर्देश मौजूद नहीं हैं।