Vice-President Election: कल होगा नए उपराष्ट्रपति का फैसला, राधाकृष्णन और रेड्डी के बीच चुनावी जंग, जानें पूरा नंबर गेम

आंकड़ों का गणित NDA के पक्ष में है। लोकसभा की 542 सदस्यीय सदन में NDA को 293 सदस्यों का समर्थन है, जिसमें BJP के 240, TDP के 16, JD(U) के 12, शिवसेना के 7 और अन्य सहयोगी शामिल हैं। राज्यसभा में 245 सदस्यीय सदन (प्रभावी संख्या 240) में NDA को 129 सदस्यों का साथ मिला है। कुल मिलाकर NDA के पास 422 वोट हैं, जो 394 के बहुमत को आसानी से पार कर जाते हैं। वहीं, INDIA ब्लॉक के पास लगभग 300 वोट हैं, जिसमें कांग्रेस के 99, SP के 37, TMC के 22, DMK के 22, RJD के 5 और अन्य जैसे AAP, CPI(M) शामिल हैं। YSRCP के 11 वोट NDA को मिल सकते हैं, जबकि BJD (7 राज्यसभा) और BRS (9) ने चुनाव से दूरी का फैसला किया है। 18 सांसदों का रुख अनिश्चित है, जो क्रॉस-वोटिंग की संभावना पैदा करता है, लेकिन NDA की जीत लगभग तय मानी जा रही है। विपक्ष इसे 'संविधान vs RSS-BJP' की वैचारिक लड़ाई बता रहा है।