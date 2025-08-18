BJP ने दक्षिण के सीपी राधाकृष्णन के ऊपर क्यों खेला दांव, 5 पॉइंट्स में समझें पूरा समीकरण

Vice President Election: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु के अनुभवी नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर एक रणनीतिक दांव खेला है। यह कदम 2026 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दक्षिण भारत में पैठ बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। राधाकृष्णन का चयन न केवल उनकी RSS पृष्ठभूमि और संगठनात्मक कौशल को दर्शाता है, बल्कि यह तमिलनाडु के सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की रणनीति भी है। आइए, पांच बिंदुओं में समझते हैं कि BJP ने राधाकृष्णन पर क्यों दांव लगाया।