Vice President Election: क्या तिरुचि शिवा होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार? सपा सांसद ने दिया जवाब

Vice President Election: एनडीए ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। अब विपक्ष की बारी है। NDA की तरफ से राधाकृष्णन के नाम का ऐलान होने के बाद विपक्ष के उम्मीदवार को लेकर चर्चा तेज हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया गठबंधन राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी बना सकता है। हालांकि इस पर अब सपा सांसद रामगोपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी है।
डीएमके सांसद तिरुचि शिवा को विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर आज मीटिंग होगी।
बता दें कि तिरुची शिवा तमिलनाडु की रुलिंग पार्टी के वरिष्ठ नेता है। वे राज्यसभा सांसद भी है। इसके अलावा उनको डीएमके का महत्वपूर्ण रणनीतिकार भी माना जाता है।
तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। एनडीए ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन भी तमिलनाडु के नेता पर अपना दांव खेल सकती हैं।
सोमवार को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी और कहा कि राधाकृष्णन के अनुभव से देश को बहुत लाभ होगा।
पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है। उन्होंने लिखा- सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उन्हें एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर बधाई दी। उनके लंबे समय तक सार्वजनिक सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव से हमारे देश को बहुत लाभ होगा। मैं कामना करता हूं कि वे हमेशा की तरह समर्पण और दृढ़ता के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहें, जो उन्होंने हमेशा दिखाया है।