Vice President Election: क्या तिरुचि शिवा होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार? सपा सांसद ने दिया जवाब

Vice President Election: एनडीए ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। अब विपक्ष की बारी है। NDA की तरफ से राधाकृष्णन के नाम का ऐलान होने के बाद विपक्ष के उम्मीदवार को लेकर चर्चा तेज हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया गठबंधन राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी बना सकता है। हालांकि इस पर अब सपा सांसद रामगोपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी है।