VP Jagdeep Dhankhar: 'किसान पुत्र' जगदीप धनखड़ ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ, झुंंझुनू सहित पूरे राजस्थान में जश्न का माहौल

VP Jagdeep Dhankhar Oath Ceromany: पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के रूप में देश को 14वां उपराष्ट्रपति मिल गया है। आज उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस दौरान देश के सभी बड़े नेता राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे।

Vice President Jagdeep Dhankhar took oath as the 14th Vice President of India