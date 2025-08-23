उपराष्ट्रपति चुनाव: अमित शाह और राजनाथ सिंह ने की सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात, चुनाव पर हुआ मंथन!

Vice Presidential Election: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें उनकी उम्मीदवारी के लिए शुभकामनाएं दीं। यह मुलाकात उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए की एकजुटता और राधाकृष्णन के प्रति समर्थन को दर्शाती है।
अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, सीपी राधाकृष्णन एक अनुभवी नेता हैं, जिनके पास व्यापक संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि वे राष्ट्रीय विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। शाह ने राधाकृष्णन को एक दूरदर्शी नेता बताते हुए उनके अनुभव को राज्यसभा की गरिमा बढ़ाने वाला बताया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 'एक्स' पर तस्वीरें साझा कर लिखा, "थिरु सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए शुभकामनाएं दीं। मुझे विश्वास है कि वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति साबित होंगे।" सिंह ने राधाकृष्णन की विनम्रता और संवैधानिक ज्ञान की सराहना की।
शुक्रवार को सीपी राधाकृष्णन ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। राधाकृष्णन, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, ने अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने के लिए कई नेताओं से मुलाकात की है।
जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे के बाद यह चुनाव जरूरी हो गया था। भारत निर्वाचन आयोग ने 9 सितंबर को मतदान और मतगणना की तारीख तय की है। पर्यवेक्षकों के रूप में आईएएस सुशील कुमार लोहानी और डी. आनंदन को नियुक्त किया गया है।
एनडीए के पास 423 सांसदों का समर्थन है, जो 781 सदस्यीय इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत (392) से अधिक है। इससे राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है।