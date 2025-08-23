उपराष्ट्रपति चुनाव: अमित शाह और राजनाथ सिंह ने की सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात, चुनाव पर हुआ मंथन!

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, सीपी राधाकृष्णन एक अनुभवी नेता हैं, जिनके पास व्यापक संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि वे राष्ट्रीय विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। शाह ने राधाकृष्णन को एक दूरदर्शी नेता बताते हुए उनके अनुभव को राज्यसभा की गरिमा बढ़ाने वाला बताया।