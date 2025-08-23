सावधान! व्हाट्सऐप पर आए शादी का कार्ड…तो न करें ये गलती, खाली हो जाएगा बैंक खाता

Cyber Fraud: साइबर अपराधी ठगी को अंजाम देने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे है। कई बार तो उनके तरीके को देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते है। हाल ही में महाराष्ट्र में एक शख्स के साथ एक ऐसा ही मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के एक सरकारी कर्मचारी को व्हाट्सएप पर एक फर्जी डिजिटल शादी के निमंत्रण मिला। जैसे ही शादी के कार्ड को खोल तो उसके बैंक खाते से 2 लाख रुपये निकल गए।