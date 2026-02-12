स्पीकर ओम बिरला के चेंबर का ये रहा वीडियो, बीजेपी का दावा- प्रियंका ने उकसाया, सांसदों ने दी गालियां

लोकसभा की कार्यवाही एकबार फिर स्थगित कर दी गई है। विपक्षी सांसदों के वेल में नारेबाजी करने के कारण कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो पोस्ट किया। जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैंबर में हंगामे का जिक्र है। रिजिजू ने दावा किया है कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दीं।