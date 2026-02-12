स्पीकर ओम बिरला के चेंबर का ये रहा वीडियो, बीजेपी का दावा- प्रियंका ने उकसाया, सांसदों ने दी गालियां

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (फोटो- एएनआई)
लोकसभा की कार्यवाही एकबार फिर स्थगित कर दी गई है। विपक्षी सांसदों के वेल में नारेबाजी करने के कारण कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो पोस्ट किया। जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैंबर में हंगामे का जिक्र है। रिजिजू ने दावा किया है कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दीं।
केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने एकबार फिर दावा किया किया कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दीं। वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि मोदी सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकती है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग