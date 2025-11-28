Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Video: 1.5 लाख का पराठा, आईफोन वाला लंच बॉक्स लेकर क्लास में पहुंचा स्टूडेंट, टीचर भी हुई दंग

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक बच्चे ने आईफोन के डिब्बे को ही अपना लंच बॉक्स बना लिया। आईफोन बॉक्स को देखकर हर कोई हैरान रह गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 28, 2025

iPhone box

1.5 लाख रुपये का लंच बॉक्स (फोटो सोशल मीडिया)

आज के समय में बच्चे केवल स्वादिष्ट खाना ही नहीं बल्कि स्टाइलिश लंच बॉक्स भी चाहते हैं। कई बार डिजाइनर टिफिन के चक्कर में खाना भी नहीं खाते। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है। इसमें एक छात्र स्कूल में आईफोन के बॉक्स को लंच बॉक्स बनाकर लेकर आता है और क्लास में जो होता है, उसे देखकर हर कोई उसकी मासूमियत का दीवाना हो गया है।

क्लास में दिखा आईफोन का लंच बॉक्स

वायरल वीडियो में दिखता है कि एक छात्र आईफोन की पैकेजिंग लेकर कक्षा में आता है। बॉक्स देखते ही माहौल ऐसा बन जाता है जैसे वह ‘दिखावा’ कर रहा हो। शिक्षक हैरानी से उससे पूछती हैं, ‘इस बॉक्स में क्या है?’
लड़का बेहद शांत स्वर में जवाब देता है, ‘मैडम, पराठे।’


पहले शिक्षक को लगा कि वह मज़ाक कर रहा है, लेकिन उन्होंने उसे बॉक्स खोलने के लिए कहा। जैसे ही बॉक्स खुलता है, अंदर खूबसूरती से फॉइल में लिपटे पराठे दिखाई देते हैं—बिल्कुल किसी आईफोन को अनबॉक्स करते समय जिस तरह तरीके से सजाया जाता है, उसी अंदाज में।
‘मैंने खुद पैक किया है मैडम’ — बच्चे की मासूमियत ने जीता दिल
पराठे देखकर टीचर भी चौंक जाती हैं और पूछती हैं, ‘इसे किसने पैक किया है?’
लड़का गर्व से कहता है, ‘मैडम, मैंने खुद पैक किया है।’

इसके बाद उसके सहपाठी इस ‘आईफोन टिफिन’ को देखने के लिए उसके पास जुट जाते हैं। यह नज़ारा इतना मजेदार है कि इंटरनेट पर लोग लगातार इस क्लिप पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर लोगों ने की जमकर तारीफ

वीडियो पर हजारों मजेदार टिप्पणियां आ चुकी हैं। कई यूजर्स ने बच्चे की रचनात्मकता की तारीफ की और इसे ‘भारतीय जुगाड़’ का असली नमूना बताया।
एक यूजर ने लिखा, ‘ये तो डेढ़ लाख रुपए का लंच बॉक्स है!’
दूसरे ने मजाक किया, ‘शायद उसका असली टिफिन टूट गया होगा, ये परफेक्ट प्लान बी है।’
एक अन्य टिप्पणी में कहा गया, ‘टीचर को समझ आ गया होगा कि वह सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि भविष्य के 'आईफोन-पराठा-फ्यूजन' टेक कंपनी के सीईओ को पढ़ा रही हैं।’
एक यूजर ने व्यंग्य करते हुए लिखा, ‘लंच बॉक्स खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए आईफोन खरीदकर उसका बॉक्स इस्तेमाल कर लिया!’

वीडियो ने जीता इंटरनेट का दिल

यह वायरल क्लिप न केवल मजेदार है बल्कि बच्चों की मासूम क्रिएटिविटी का शानदार उदाहरण भी है। लोग इसे बार-बार शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा जुगाड़ सिर्फ भारतीय बच्चे ही कर सकते हैं। आईफोन का डिब्बा, उसमें रखा पराठा—और बच्चे की मासूम मुस्कान—तीनों ने मिलकर इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है।

ये भी पढ़ें

आधार कार्ड से बने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र होंगे रद्द! सरकार ने उठाया कदम, जानें नई गाइडलाइन
राष्ट्रीय
Aadhaar card

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Nov 2025 09:16 pm

Hindi News / National News / Video: 1.5 लाख का पराठा, आईफोन वाला लंच बॉक्स लेकर क्लास में पहुंचा स्टूडेंट, टीचर भी हुई दंग

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.