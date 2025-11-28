Video: 1.5 लाख का पराठा, आईफोन वाला लंच बॉक्स लेकर क्लास में पहुंचा स्टूडेंट, टीचर भी हुई दंग

1.5 लाख रुपये का लंच बॉक्स (फोटो सोशल मीडिया)
आज के समय में बच्चे केवल स्वादिष्ट खाना ही नहीं बल्कि स्टाइलिश लंच बॉक्स भी चाहते हैं। कई बार डिजाइनर टिफिन के चक्कर में खाना भी नहीं खाते। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है। इसमें एक छात्र स्कूल में आईफोन के बॉक्स को लंच बॉक्स बनाकर लेकर आता है और क्लास में जो होता है, उसे देखकर हर कोई उसकी मासूमियत का दीवाना हो गया है।
वायरल वीडियो में दिखता है कि एक छात्र आईफोन की पैकेजिंग लेकर कक्षा में आता है। बॉक्स देखते ही माहौल ऐसा बन जाता है जैसे वह ‘दिखावा’ कर रहा हो। शिक्षक हैरानी से उससे पूछती हैं, ‘इस बॉक्स में क्या है?’
लड़का बेहद शांत स्वर में जवाब देता है, ‘मैडम, पराठे।’
पहले शिक्षक को लगा कि वह मज़ाक कर रहा है, लेकिन उन्होंने उसे बॉक्स खोलने के लिए कहा। जैसे ही बॉक्स खुलता है, अंदर खूबसूरती से फॉइल में लिपटे पराठे दिखाई देते हैं—बिल्कुल किसी आईफोन को अनबॉक्स करते समय जिस तरह तरीके से सजाया जाता है, उसी अंदाज में।
‘मैंने खुद पैक किया है मैडम’ — बच्चे की मासूमियत ने जीता दिल
पराठे देखकर टीचर भी चौंक जाती हैं और पूछती हैं, ‘इसे किसने पैक किया है?’
लड़का गर्व से कहता है, ‘मैडम, मैंने खुद पैक किया है।’
इसके बाद उसके सहपाठी इस ‘आईफोन टिफिन’ को देखने के लिए उसके पास जुट जाते हैं। यह नज़ारा इतना मजेदार है कि इंटरनेट पर लोग लगातार इस क्लिप पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
वीडियो पर हजारों मजेदार टिप्पणियां आ चुकी हैं। कई यूजर्स ने बच्चे की रचनात्मकता की तारीफ की और इसे ‘भारतीय जुगाड़’ का असली नमूना बताया।
एक यूजर ने लिखा, ‘ये तो डेढ़ लाख रुपए का लंच बॉक्स है!’
दूसरे ने मजाक किया, ‘शायद उसका असली टिफिन टूट गया होगा, ये परफेक्ट प्लान बी है।’
एक अन्य टिप्पणी में कहा गया, ‘टीचर को समझ आ गया होगा कि वह सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि भविष्य के 'आईफोन-पराठा-फ्यूजन' टेक कंपनी के सीईओ को पढ़ा रही हैं।’
एक यूजर ने व्यंग्य करते हुए लिखा, ‘लंच बॉक्स खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए आईफोन खरीदकर उसका बॉक्स इस्तेमाल कर लिया!’
यह वायरल क्लिप न केवल मजेदार है बल्कि बच्चों की मासूम क्रिएटिविटी का शानदार उदाहरण भी है। लोग इसे बार-बार शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा जुगाड़ सिर्फ भारतीय बच्चे ही कर सकते हैं। आईफोन का डिब्बा, उसमें रखा पराठा—और बच्चे की मासूम मुस्कान—तीनों ने मिलकर इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग