Vietnam boat accident: 15 भारतीय नागरिकों के शवों को भारत लाने की तैयारी, हो ची मिन्ह सिटी भेजे गए पार्थिव शरीर

Vietnam Boat Accident: वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट पलटने से जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया है कि सभी 15 पीड़ितों के शवों को फु क्वोक से हो ची मिन्ह सिटी ले जाया जा रहा है और उनके आज शाम तक वहां पहुंचने की उम्मीद है। हो ची मिन्ह सिटी में स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, जिसके बाद शवों को हवाई जहाज से भारत लाया जाएगा।