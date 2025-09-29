Karur stampede: विजय की चुनावी रैली में भगदड़ का मामला, लगातार बढ़ती जा रही है मृतकों की संख्या, आ गई नई रिपोर्ट

तमिलनाडु में विजय की चुनावी रैली में भगदड़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। एक 65 वर्षीय महिला सुगुना की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जो भगदड़ में घायल हुई थी। महिला वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी और सही इलाज न मिलने से उसकी मौत हुई। 2 min read