Karur stampede: विजय की चुनावी रैली में भगदड़ का मामला, लगातार बढ़ती जा रही है मृतकों की संख्या, आ गई नई रिपोर्ट

तमिलनाडु में विजय की चुनावी रैली में भगदड़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। एक 65 वर्षीय महिला सुगुना की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जो भगदड़ में घायल हुई थी। महिला वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी और सही इलाज न मिलने से उसकी मौत हुई।

2 min read

चेन्नई

image

Mukul Kumar

Sep 29, 2025

विजय की चुनावी रैली में भगदड़ का मामला। फोटो- (IANS)

तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) नेता और सुपरस्टार विजय की करूर में चुनावी रैली के दौरान मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब मृतकों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है।

बताया जा रहा है कि घायलों में शामिल एक महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। करूर जिले की निवासी 65 वर्षीय सुगुना भगदड़ में घायल होने के बाद आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। इलाज के बावजूद महिला का निधन हो गया है।

मृतकों में सबसे अधिक महिलाएं

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतकों में 18 महिलाएं, 13 पुरुष, पांच युवतियां और पांच युवक शामिल हैं। अब तक, 34 पीड़ित करूर जिले से, दो-दो इरोड, तिरुप्पुर और डिंडीगुल जिलों से और एक सलेम जिले से है।

बता दें कि शनिवार शाम विजय की रैली में भारी भीड़ अचानक अराजक हो गई थी, जिससे अफरा-तफरी मच गई। भगदड़ के बाद कई लोग बेहोश हो गए और उन्हें पास के अस्पतालों में ले जाया गया। सूत्रों ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर अत्यधिक भीड़ के कारण यह हादसा हुआ।

विजय ने मृतकों के परिवार को 20-20 लाख रुपये देने का किया एलान

एक दिन पहले, तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख और अभिनेता विजय ने घोषणा की थी कि वह तमिलनाडु के करूर में उनकी रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ में पीड़ित परिवारों को 20 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।

एक्स पर लिखे एक भावुक पोस्ट में, टीवीके प्रमुख ने कहा कि उनके दिल में जो दर्द है उसे बयां करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि मृतकों के चेहरे उनके दिमाग में बार-बार घूम रहे हैं।

पीएम और सीएम ने भी की बड़ी घोषणा

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की कि करूर भगदड़ में मारे गए 39 लोगों के परिवारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये दिए जायेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के लिए 50-50 हजार रुपये की राशि की भी घोषणा की है।

उधर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मृतकों के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये और इलाज करा रहे प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है।

