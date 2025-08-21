TVK की मदुरै रैली से पहले हादसा, एक्टर से नेता बने विजय के फैन की अचानक मौत

TVK Rally Vijay Supporter Death: मदुरै में आयोजित अभिनेता और नेता थलपति विजय (TVK Rally Vijay) की पार्टी तमिऴगा वेत्री कझगम की मेगा रैली (Madurai TVK event)में शामिल होने जा रहे एक 33 वर्षीय समर्थक (Vijay supporter death) की अचानक मृत्यु हो गई। यह दुखद घटना गुरुवार सुबह उस वक्त हुई, जब चेन्नई निवासी प्रभाकरण अपने दोस्तों के साथ रैली में भाग लेने के लिए वैन से रवाना हुए थे। प्रभाकरण अपने कुछ दोस्तों के साथ बुधवार रात चेन्नई से वैन में रवाना हुए थे। गुरुवार सुबह जब उनकी गाड़ी मदुरै जिले के चक्कीमंगलम के पास रुकी, तो वह कुछ देर के लिए बाहर गए लेकिन वापस नहीं लौटे।