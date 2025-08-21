Patrika LogoSwitch to English

TVK की मदुरै रैली से पहले हादसा, एक्टर से नेता बने विजय के फैन की अचानक मौत

TVK Rally Vijay Supporter Death: चेन्नई से टीवीके की मदुरै रैली में शामिल होने जा रहे थलपति विजय समर्थक की रास्ते में मौत हो गई।

भारत

MI Zahir

Aug 21, 2025

TVK Rally Vijay Supporter Death
मदुरै रैली में एक्टर से नेता बने थलपति विजय संबोधित करते हुए। (फोटो: ANI)

TVK Rally Vijay Supporter Death: मदुरै में आयोजित अभिनेता और नेता थलपति विजय (TVK Rally Vijay) की पार्टी तमिऴगा वेत्री कझगम की मेगा रैली (Madurai TVK event)में शामिल होने जा रहे एक 33 वर्षीय समर्थक (Vijay supporter death) की अचानक मृत्यु हो गई। यह दुखद घटना गुरुवार सुबह उस वक्त हुई, जब चेन्नई निवासी प्रभाकरण अपने दोस्तों के साथ रैली में भाग लेने के लिए वैन से रवाना हुए थे। प्रभाकरण अपने कुछ दोस्तों के साथ बुधवार रात चेन्नई से वैन में रवाना हुए थे। गुरुवार सुबह जब उनकी गाड़ी मदुरै जिले के चक्कीमंगलम के पास रुकी, तो वह कुछ देर के लिए बाहर गए लेकिन वापस नहीं लौटे।

ज़मीन पर गिरे मिले प्रभाकरण

उनके दोस्तों ने जब उन्हें ढूंढा तो वे अचेत अवस्था में ज़मीन पर गिरे मिले। उन्हें तुरंत मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में भर्ती किया गया। बाद में डॉक्टरों ने प्रभाकरण को मृत घोषित कर दिया।

कई सवाल छोड़ गया यह हादसा

फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी जानकारी सामने आएगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। अस्पताल के डीन ने बताया कि उन्हें गाड़ी में चढ़ाने से पहले ही बेहोशी की हालत में पाया गया था।

हज़ारों समर्थकों की भीड़, विजय का पॉवर शो

इस दौरान अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने मदुरै में एक विशाल राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक जुटे। यह सम्मेलन आगामी 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले टीवीके की राजनीतिक ताकत दिखाने के मकसद से आयोजित किया गया था।

विजय ने तीसरे विकल्प को चुनौती देने की बात कही

विजय ने अपने भाषण में डीएमके और एआईएडीएमके के प्रभुत्व को चुनौती देने की बात कही और अपनी पार्टी को "तीसरे विकल्प" के रूप में पेश किया।

विजय ने दी श्रद्धांजलि, बोले–दुख की घड़ी

प्रभाकरण की मौत की खबर मिलते ही अभिनेता विजय ने गहरा दुख व्यक्त किया और परिवार के प्रति संवेदना जताई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, टीवीके की ओर से परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है।

रैली में भावनात्मक और दुखद मोड़

बहरहाल जहां एक ओर टीवीके रैली विजय के लिए एक राजनीतिक उपलब्धि साबित हो रही है, वहीं एक युवा समर्थक की अचानक मौत ने इस आयोजन को भावनात्मक और दुखद मोड़ दे दिया है। विजय के लिए यह रैली अब सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि उनके समर्थकों की निष्ठा और बलिदान की कहानी भी बन गई है।

crime

crime news

political

political news

politics

Published on:

21 Aug 2025 06:30 pm

Hindi News / National News / TVK की मदुरै रैली से पहले हादसा, एक्टर से नेता बने विजय के फैन की अचानक मौत

