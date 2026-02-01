10 साल में विजय के घर पर 2 बार पड़ चुका है IT का छापा, एक मामले में हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, दूसरे का क्या हुआ?

विजय के चेन्नई स्थित घर और अन्य परिसरों पर सर्च ऑपरेशन चला। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। इस छापे के बाद विजय ने अतिरिक्त आय घोषित की और उस पर टैक्स भी जमा किया। लेकिन विभाग ने इसे स्वेच्छा से घोषणा नहीं की गई आय मानकर पेनाल्टी लगाई। जिसे विजय ने कोर्ट में चुनौती दी।