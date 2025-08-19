कांग्रेस के पूर्व सीएम के बेटे करने जा रहे दूसरे शादी, जानें कौन बनेगी राजघराने की बहू

विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम राजा वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। वर्तमान में विक्रमादित्य सिंह हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वे शिमला ग्रामीण सीट से विधायक हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने उन्हें मंडी सीट से टिकट दिया था, विक्रमादित्य सिंह के सामने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत थी, इस चुनाव में विक्रमादित्य सिंह को हार का सामना करना पड़ा। विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश के बिशप स्कूल से पढ़ाई की हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से इतिहास में स्नातक और परास्नातक की डिग्री प्राप्त की।