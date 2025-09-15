मणिपुर में एक बार फिर भड़की हिंसा, कुकी नेता के घर को भीड़ ने लगाई आग

अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य कुकी नेता गिन्जा वुअलजोंग के घर को भी भीड़ ने निशाना बनाया, लेकिन स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप किया और घर को आग लगने से बचा लिया। बता दें कि यह घटना उस समय हुई जब 12 सितंबर को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों की गिरफ्तारी को लेकर जिले में भारी विरोध-प्रदर्शन भी हुए थे। यह पूरा घटनाक्रम पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से ठीक पहले सामने आया था।