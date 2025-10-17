Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

VIP प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

Bihar Assembly Elections: विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया है कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।

2 min read

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 17, 2025

Vikassheel Insaan Party (VIP) national convener Mukesh Sahani

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश सहनी (Photo-ANI)

Bihar Assembly Elections: बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। पहले चरण के लिए नामांकन को समय शुक्रवार को समाप्त हो गया है। पहले चरण के लिए 121 सीटों पर पर्चे भरे गए है। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया है कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके बजाय गठबंधन सहयोगियों के लिए राज्य भर में प्रचार करेंगे। सहनी ने यह घोषणा अपने भाई संतोष सहनी के साथ दरभंगा के गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद की।

गठबंधन की जीत के लिए करेंगे काम

मुकेश सहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों में गठबंधन की जीत के लिए काम करेंगे और जमीनी स्तर पर महागठबंधन की स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने महागठबंधन के सत्ता में लौटने पर उपमुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी भी दोहराई।

वीआईपी ने मांगी थी 35 सीटें, मिली 18

वीआईपी प्रमुख महागठबंधन के भीतर चल रहे सीट बंटवारे के विवाद के केंद्र में रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में लगभग 35 सीटें मांगी थीं, फिर अपनी मांग घटाकर 18 कर दी। एक समय तो उन्होंने गठबंधन से बाहर होने की धमकी भी दी थी। हालांकि बाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लिखे एक पत्र में सहनी ने गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ वैचारिक लड़ाई की तुलना में सीटें मायने नहीं रखतीं।

2018 में हुई थी वीआईपी की स्थापना

आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक स्टेज डिजाइनर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने साल 2018 में वीआईपी की स्थापना की। उनकी पार्टी पिछले चुनावों में गठबंधनों के बीच बदलती रही है, लेकिन अब अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार चुनावों से पहले वह इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन कर रही है।

ये भी पढ़ें

पहले किया पीछा फिर कर दिया प्रपोज, लड़की ने मना किया तो दिन दहाड़े चाकू से काटा गला
राष्ट्रीय
Crime News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Oct 2025 05:22 pm

Hindi News / National News / VIP प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव से पहले ‘डैमेज कंट्रोल’: अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, बंद दरवाजों के पीछे क्या हुई बात?

Nitish Kumar meets Amit Shah
राष्ट्रीय

पहले किया पीछा फिर कर दिया प्रपोज, लड़की ने मना किया तो दिन दहाड़े चाकू से काटा गला

Crime News
राष्ट्रीय

दुनिया के ऐसे 31 देश जो देते है पाकिस्तानियों को मुफ्त वीजा, जानिए नाम

pakistani Passport
राष्ट्रीय

दुर्गापुर रेप केस में बड़ा खुलासा, आरोपियों में से एक निकला पीड़िता का बॉयफ्रेंड

Durgapur rape case
राष्ट्रीय

मिठाई, मेवा, आतिशबाज़ी नहीं है, भीतर की रोशनी है असली दिवाली: आचार्य प्रशांत

achary prashant
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.