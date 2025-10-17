VIP प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

Bihar Assembly Elections: बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। पहले चरण के लिए नामांकन को समय शुक्रवार को समाप्त हो गया है। पहले चरण के लिए 121 सीटों पर पर्चे भरे गए है। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया है कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके बजाय गठबंधन सहयोगियों के लिए राज्य भर में प्रचार करेंगे। सहनी ने यह घोषणा अपने भाई संतोष सहनी के साथ दरभंगा के गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद की।