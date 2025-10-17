VIP प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश सहनी (Photo-ANI)
Bihar Assembly Elections: बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। पहले चरण के लिए नामांकन को समय शुक्रवार को समाप्त हो गया है। पहले चरण के लिए 121 सीटों पर पर्चे भरे गए है। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया है कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके बजाय गठबंधन सहयोगियों के लिए राज्य भर में प्रचार करेंगे। सहनी ने यह घोषणा अपने भाई संतोष सहनी के साथ दरभंगा के गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद की।
मुकेश सहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों में गठबंधन की जीत के लिए काम करेंगे और जमीनी स्तर पर महागठबंधन की स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने महागठबंधन के सत्ता में लौटने पर उपमुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी भी दोहराई।
वीआईपी प्रमुख महागठबंधन के भीतर चल रहे सीट बंटवारे के विवाद के केंद्र में रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में लगभग 35 सीटें मांगी थीं, फिर अपनी मांग घटाकर 18 कर दी। एक समय तो उन्होंने गठबंधन से बाहर होने की धमकी भी दी थी। हालांकि बाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लिखे एक पत्र में सहनी ने गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ वैचारिक लड़ाई की तुलना में सीटें मायने नहीं रखतीं।
आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक स्टेज डिजाइनर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने साल 2018 में वीआईपी की स्थापना की। उनकी पार्टी पिछले चुनावों में गठबंधनों के बीच बदलती रही है, लेकिन अब अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार चुनावों से पहले वह इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन कर रही है।
