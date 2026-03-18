1 लाख से 57 हजार पहुंचा अस्पताल का बिल, मरीज के इस सवाल ने खोली फर्जीवाड़े की पोल

वर्तमान समय में हेल्थकेयर खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं और मरीजों पर आर्थिक दबाव लगातार गहराता जा रहा है। खासकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के बाद आने वाले भारी-भरकम बिल आम लोगों के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। इसी बीच एक मरीज का अनुभव सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अपनी समझदारी से हजारों रुपये बचा लिए। वायरल पोस्ट के अनुसार, मरीज को अस्पताल ने पहले 1 लाख रुपये का बिल थमाया था। लेकिन इसके बाद मरीज ने अस्पताल से आइटमाइज्ड बिल (विस्तृत बिल ) की मांग की तो सामने आया कि बिल में कई गलत चार्ज जोड़ रखे थे। इसके बाद मरीज ने उन चार्ज को हटवाया जिसके बाद बिल की कुल राशि घटकर 57 हजार रुपये ही रह गई।