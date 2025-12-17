87 की उम्र में बाप बना चीन का मशहूर पेंटर, पिछले साल ही की थी 50 साल छोटी लड़की से चौथी शादी

चीनी पेंटर फैन जेंग और उनकी चौथी पत्नी (फोटो -The Star एक्स पोस्ट)
मशहूर चीनी पेंटर फैन जेंग 87 की उम्र में एक बार फिर पिता बन गए हैं। जेंग की चौथी पत्नी ने हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया है। जेंग ने इस बच्चे को अपना एकलौता बायोलॉजिकल बेटा बताया है। साथ ही जेंग ने घोषणा की है कि उन्होंने अपने बाकी बच्चों के साथ सभी संबंध खत्म कर लिए हैं। बता दें कि, जेंग की निजी जिंदगी पिछले कुछ समय से चर्चा में बनी हुई है। उनका अपने बच्चों और परिवार के साथ काफी समय से विवाद चल रहा है।
जेंग एक जाने-माने चीनी कलाकार हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, साल 2008 से 2024 के बीच जेंग की पेंटिंग्स और कलाकृतियां कुल 400 करोड़ युआन (यानी लगभग 567 मिलियन डॉलर) से ज्यादा में बिकी थी। जेंग की दस पेंटिंग्स नीलामी के दौरान 10 मिलियन युआन में बिकी थी। इसमें 1991 में जेंग द्वारा बनाई गई एक खास पेंटिंग भी शामिल है जो कि 2011 में बीजिंग की एक नीलामी में 1.84 करोड़ युआन में बिकी थी।
पेंटर होने के साथ-साथ जेंग एक बहुत ही सम्मानित कैलिग्राफर भी हैं। उनकी सुंदर लिखावट वाली कलाकृतियों की कीमत प्रति 0.11 वर्ग मीटर करीब 2 लाख युआन हैं। सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े-बड़े देशों में जेंग की कलाकृतियों की प्रदर्शनी हुई है। आज भी लोग उनकी कला के दीवाने हैं और उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स या लिखावट को खरीदने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
पिछले कई सालों से जेंग अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बने रहे है। जेंग ने पिछले साल अप्रैल में शू मेंग नामक एक महिला से चौथी शादी की थी। शू की उम्र 37 वर्ष है और वह जेंग से 50 साल छोटी है। शू जेंग की असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी और इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ गई और उन्होंने शादी कर ली। शू से पहले भी जेंग की तीन शादियां हुई थी। उनकी दूसरी शादी से उन्हें एक बेटी है, जिसका नाम फैन जिओहुई है। जेंग की तीसरी पत्नी के शादी से पहले दो बच्चे थे और शादी के बाद वह जेंग का सरनेम इस्तेमाल करते है।
अब 11 दिसंबर को जेंग ने अपनी चौथी पत्नी शू के साथ बेटे के जन्म की घोषणा की है। उन्होंने यह भी बताया कि अब उनका परिवार एक नए घर में शिफ्ट हो गया है। इसी के साथ जेंग ने अपने पहले के तीनों बच्चों से सारे रिश्ते औपचारिक रूप से खत्म कर लिए है। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि अब से शू ही घर और परिवार के सभी फैसले और जिम्मेदारियां संभालेंगी। जेंग ने अपने सौतेले बच्चों को अपना सरनेम इस्तेमाल करने के लिए जो मंजूरी दी थी उसे भी रद्द कर दिया है और भविष्य में अपना नाम न इस्तेमाल करने की चेतावनी भी दी है।
