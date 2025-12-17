87 की उम्र में बाप बना चीन का मशहूर पेंटर, पिछले साल ही की थी 50 साल छोटी लड़की से चौथी शादी

पिछले कई सालों से जेंग अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बने रहे है। जेंग ने पिछले साल अप्रैल में शू मेंग नामक एक महिला से चौथी शादी की थी। शू की उम्र 37 वर्ष है और वह जेंग से 50 साल छोटी है। शू जेंग की असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी और इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ गई और उन्होंने शादी कर ली। शू से पहले भी जेंग की तीन शादियां हुई थी। उनकी दूसरी शादी से उन्हें एक बेटी है, जिसका नाम फैन जिओहुई है। जेंग की तीसरी पत्नी के शादी से पहले दो बच्चे थे और शादी के बाद वह जेंग का सरनेम इस्तेमाल करते है।