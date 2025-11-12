चीनी माल: उद्घाटन के दो महीने के अंदर ढहा चीन का नया होंगची ब्रिज, हवा में कई दूरी तक उठे धूल के गुबार

चीन का नया होंगकी पुल ढह गया (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
चीन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यहां सिचुआन प्रांत में हाल ही में बना एक नए ब्रिज का हिस्सा उद्घाटन के 44 दिन बाद ही ढह गया। यह पुल प्रांत के आबा तिब्बती और कियु तुजिया स्वायत्त प्रीफेक्चर में स्थित शुआंगजियांगकौ जलविद्युत स्टेशन पर बना था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने होंगची ब्रिज नामक इस ब्रिज की लंबाई करीब 758 मीटर है। नदी पर बने इस पुल को 28 सितंबर को ही जनता के लिए खोला गया था। सोमवार को इसमें दरार देखी गई थी और मंगलवार को इसका एक हिस्सा टूट कर ढह गया।
घाटी तल से लगभग 625 मीटर ऊंचे इस पुल का काम इसी साल पूरा हुआ था। यह उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया गया था जो चीन के मैदानी इलाकों को तिब्बत से जोड़ता है। पुल के आसपास की पहाड़ी ढलानों और सड़कों पर सोमवार दोपहर दरारें दिखी थी। जिसके बाद पहाड़ की जमीन खिसकने लगी और सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने पुल को आम जनता के लिए तत्काल बंद कर दिया। इसके बाद मंगलवार को परिस्थितियां और बिगड़ गई और पहाड़ी से काफी ज्यादा मिट्टी खिसक कर नीचे गिरने लगी।
इसके कुछ ही समय बाद पुल का एक हिस्सा टूट कर चकनाचूर हो गया। इसके टूटने पर कई दूरी तक ऊंचे मिट्टी के गुब्बारे उठने लगे और चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। इस घटना के वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। इन तस्वीरों में नया नया बने पुल का हिस्सा टूट कर बिखरता नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अचानक पुल के खंभे टूटकर नीचे पत्थरों और नदी में गिरने लगे। पुल के अचानक टूटते ही एक बड़ा धूल का गुब्बारा भी उठता हुआ देखा गया। इस घटना ने चीन की तेजी से बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
