Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

चीनी माल: उद्घाटन के दो महीने के अंदर ढहा चीन का नया होंगची ब्रिज, हवा में कई दूरी तक उठे धूल के गुबार

चीन के सिचुआन प्रांत में हाल ही में बना 758 मीटर लंबा होंगची ब्रिज, जो 28 सितंबर को खुला था, उद्घाटन के सिर्फ 44 दिन बाद ही ढह गया, इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 12, 2025

China new Hongqi Bridge collapses

चीन का नया होंगकी पुल ढह गया (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

चीन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यहां सिचुआन प्रांत में हाल ही में बना एक नए ब्रिज का हिस्सा उद्घाटन के 44 दिन बाद ही ढह गया। यह पुल प्रांत के आबा तिब्बती और कियु तुजिया स्वायत्त प्रीफेक्चर में स्थित शुआंगजियांगकौ जलविद्युत स्टेशन पर बना था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने होंगची ब्रिज नामक इस ब्रिज की लंबाई करीब 758 मीटर है। नदी पर बने इस पुल को 28 सितंबर को ही जनता के लिए खोला गया था। सोमवार को इसमें दरार देखी गई थी और मंगलवार को इसका एक हिस्सा टूट कर ढह गया।

सोमवार दोपहर दिखी दरारें

घाटी तल से लगभग 625 मीटर ऊंचे इस पुल का काम इसी साल पूरा हुआ था। यह उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया गया था जो चीन के मैदानी इलाकों को तिब्बत से जोड़ता है। पुल के आसपास की पहाड़ी ढलानों और सड़कों पर सोमवार दोपहर दरारें दिखी थी। जिसके बाद पहाड़ की जमीन खिसकने लगी और सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने पुल को आम जनता के लिए तत्काल बंद कर दिया। इसके बाद मंगलवार को परिस्थितियां और बिगड़ गई और पहाड़ी से काफी ज्यादा मिट्टी खिसक कर नीचे गिरने लगी।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इसके कुछ ही समय बाद पुल का एक हिस्सा टूट कर चकनाचूर हो गया। इसके टूटने पर कई दूरी तक ऊंचे मिट्टी के गुब्बारे उठने लगे और चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। इस घटना के वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। इन तस्वीरों में नया नया बने पुल का हिस्सा टूट कर बिखरता नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अचानक पुल के खंभे टूटकर नीचे पत्थरों और नदी में गिरने लगे। पुल के अचानक टूटते ही एक बड़ा धूल का गुब्बारा भी उठता हुआ देखा गया। इस घटना ने चीन की तेजी से बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Nov 2025 01:02 pm

Hindi News / World / चीनी माल: उद्घाटन के दो महीने के अंदर ढहा चीन का नया होंगची ब्रिज, हवा में कई दूरी तक उठे धूल के गुबार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

H1-B वीज़ा पर ट्रंप का बदला रुख, कहा – “अमेरिका में टैलेंटेड लोगों की कमी, देश को विदेशी वर्कर्स की ज़रूरत”

Donald Trump defends H1-B visa
विदेश

हवा में ही सेना का विमान बना आग का गोला, क्रैश में तुर्की के 20 सैन्यकर्मियों की मौत

Turkish military plane crash
विदेश

टीटीपी ने ली इस्लामाबाद कार ब्लास्ट की ज़िम्मेदारी, भारत ने पाकिस्तान के आरोप को बताया बेबुनियाद

Car blast in Pakistan
विदेश

फिलीपींस में तूफान की डबल मार, अब तक 259 लोगों की मौत

Typhoon Fung-wong causes destruction in Philippines
विदेश

पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास कार में भीषण बम धमाका, 12 लोगों की मौत

Car blast in Pakistan
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.