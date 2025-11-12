चीनी माल: उद्घाटन के दो महीने के अंदर ढहा चीन का नया होंगची ब्रिज, हवा में कई दूरी तक उठे धूल के गुबार

इसके कुछ ही समय बाद पुल का एक हिस्सा टूट कर चकनाचूर हो गया। इसके टूटने पर कई दूरी तक ऊंचे मिट्टी के गुब्बारे उठने लगे और चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। इस घटना के वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। इन तस्वीरों में नया नया बने पुल का हिस्सा टूट कर बिखरता नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अचानक पुल के खंभे टूटकर नीचे पत्थरों और नदी में गिरने लगे। पुल के अचानक टूटते ही एक बड़ा धूल का गुब्बारा भी उठता हुआ देखा गया। इस घटना ने चीन की तेजी से बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।