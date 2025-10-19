24 की दुल्हन और 74 का दूल्हा, शादी की कीमत 2 करोड़ रुपये, तेजी से वायरल हो रही अनोखी शादी

फोटोग्राफर के अनुसार, शादी के तुरंत बाद जोड़ा बिना पैसे दिए वहां से भाग गया। सोशल मीडिया पर यह भी खबरे सामने आई की शादी के वेन्यू से भागने के लिए जोड़े ने दुल्हन के परिवार के सदस्य की बाइक का इस्तेमाल किया, जिसके चलते शादी में दिए गए चेक को भी जाली बताया। हालांकि बाद में तरमन ने अपने सोशल मीडिया के जरिए यह साफ किया कि शादी में दी गई ब्राइड प्राइज सच थी और वह पैसे दुल्हन को मिल चुके है। साथ ही अपनी दुल्हन को छोड़ कर जाने के आरोपों का खंडन करते हुए तरमन ने कहा कि मैंने अपनी दुल्हन को नहीं छोड़ा है वह अभी भी मेरे साथ है। वहीं दुल्हन के परिवार ने भी कहा है कि वह दोनों हनीमून पर गए है। जबकि फोटोग्राफर्स की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।