24 की दुल्हन और 74 का दूल्हा, शादी की कीमत 2 करोड़ रुपये, तेजी से वायरल हो रही अनोखी शादी

इंडोनेशिया में एक 74 साल के बुजुर्ग ने 24 साल की लड़की से शादी की है। इसके लिए बुजुर्ग ने लड़की को 2 करोड़ रुपये की ब्राइड प्राइज दी है। इस शादी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

Himadri Joshi

Oct 19, 2025

कई बार सोशल मीडिया पर लोगों की शादियों के प्यार भरे वीडियो वायरल होते है। इसी तरह इन दिनों भी इंटरनेट पर एक इंडोनेशियाई जोड़े की शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन अफसोस कि बात यह है कि इसके वायरल होने की पीछे दुल्हन का सुंदर लहंगा या दूल्हे का डांस नहीं बल्कि दूल्हा-दुल्हन की उम्र के बीच का फर्क है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, हाल ही में इंडोनेशिया के एक 74 साल के बुज़ुर्ग व्यक्ति ने खुद से 50 साल छोटी महिला से शादी की है। इस शादी के लिए बुजुर्ग ने अपनी दुल्हन को 1,80,000 डॉलर ( 1 करोड़ 50 लाख रुपये) रुपये ब्राइड प्राइज के तौर पर दिए है।

फोटोग्राफर को बिना पैसे दिए भागा जोड़ा

इस शादी की खबर तब वायरल हुई जब जोड़े की शादी के फोटोग्राफर ने उन पर बिना पैसे दिए शादी से भागने का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों पति पत्नी के खिलाफ पुलिस जांच शुरु कर दी गई। फोटोग्राफर के अनुसार, पूर्वी जावा प्रांत के पासीतान रीजेंसी में 1 अक्टूबर को एक शानदार समारोह में दोनों की शादी हुई थी। इस दौरान 74 साल के तरमन ने सार्वजनिक रूप से 24 साल की शेला अरिका को अपनी पत्नी घोषित किया था। इसके बाद कार्यक्रम के दौरान ही तरमन ने अरिका को तीन अरब इंडोनेशियाई रुपये दिए थे। हालांकि यह अभी तक सामने नहीं आया है कि दोनों की मुलाकात कैसे और कहा हुई।

पहले एक अरब तय हुई दुल्हन की कीमत फिर दिए दो अरब

शादी की फोटोग्राफर टीम के अनुसार, उन्हें शुरुआत में बताया गया था कि दुल्हन की कीमत एक अरब इंडोनेशियाई रुपये है लेकिन शादी के दौरान, इस रकम को अचानक से बढ़ाकर तीन अरब कर दिया गया। इस शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी भव्य जगह इस शादी का आयोजन किया गया था। साथ ही इन वीडियो में दूल्हा दुल्हन को ब्राइड प्राइज भी देते हुए दिखाया गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। महमानों ने जोड़े को तोहफे देने की बजाय एक लाख इंडोनेशियाई रुपये दिए।

दूल्हे ने आरोपों का किया खंडन

फोटोग्राफर के अनुसार, शादी के तुरंत बाद जोड़ा बिना पैसे दिए वहां से भाग गया। सोशल मीडिया पर यह भी खबरे सामने आई की शादी के वेन्यू से भागने के लिए जोड़े ने दुल्हन के परिवार के सदस्य की बाइक का इस्तेमाल किया, जिसके चलते शादी में दिए गए चेक को भी जाली बताया। हालांकि बाद में तरमन ने अपने सोशल मीडिया के जरिए यह साफ किया कि शादी में दी गई ब्राइड प्राइज सच थी और वह पैसे दुल्हन को मिल चुके है। साथ ही अपनी दुल्हन को छोड़ कर जाने के आरोपों का खंडन करते हुए तरमन ने कहा कि मैंने अपनी दुल्हन को नहीं छोड़ा है वह अभी भी मेरे साथ है। वहीं दुल्हन के परिवार ने भी कहा है कि वह दोनों हनीमून पर गए है। जबकि फोटोग्राफर्स की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

19 Oct 2025 12:23 pm

Hindi News / World / 24 की दुल्हन और 74 का दूल्हा, शादी की कीमत 2 करोड़ रुपये, तेजी से वायरल हो रही अनोखी शादी

