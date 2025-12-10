अनोखा पशु प्रेम: सिर पर चोट लगने से बेहोश हुआ अजगर तो शख्स ने CPR देकर बचाई जान, देखें वीडियो

बता दें कि, गुजरात में सांप को CPR देकर बचाने का यह एक महीने में दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले वलसाड में एक वन्यजीव बचावकर्मी ने बिजली का झटका लगे एक सांप को सफलतापूर्वक मुंह के जरिए CPR दिया था और उसकी जान बचाई थी। जानकारी के अनुसार, यह सांप शिकार की तलाश में एक तीन-फेज़ की बिजली की लाइन पर चढ़ गया और वहां उसे झटका लग गया। झटके के कारण सांप लगभग 15 फीट नीचे ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया था। इसके बाद वन्यजीव बचावकर्मी CPR देकर उसकी जान बचाई थी।