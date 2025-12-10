अनोखा पशु प्रेम: सिर पर चोट लगने से बेहोश हुआ अजगर तो शख्स ने CPR देकर बचाई जान, देखें वीडियो

अजगर को दिया CPR (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
गुजरात के नर्मदा जिले में पशु प्रेम का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक बेहोश अजगर की जान एक पशु कल्याण कार्यकर्ता ने CPR देकर बचाई। इस शख्स की पहचान भाविनभाई वसावा के रूप में हुई है और यह देडियापाड़ा का रहने वाला है। वसावा, जीवदया प्रेमी नामक एक संगठन से जुड़ा हुआ है। इसी के लिए काम करते हुए वन विभाग के साथ मिलकर वसावा ने अजगर की जान बचाई है।
वन विभाग को मंगलवार को नर्मदा जिले के एक गांव में अजगर के बेहोश होने की खबर मिली थी। अधिकारियों के अनुसार, सिर पर चोट लगने से अजगर बेहोश हो गया था। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम के साथ वसावा वहां पहुंचे और अजगर को CPR देकर उसकी जान बचाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि वसावा बहादूरी से बेहोश अजगर को उठाता है और अजगर के मुंह में एक छोटी पाइप डालकर उसके जरिए उसे CPR देता है। वसावा एक हाथ से अजगर का मुंह पकड़ता है और दूसरे हाथ में पाइप पकड़ कर अजगर को CPR देना शुरू कर देता है। एक बार CPR देने के बाद भी अजगर जब होश में नहीं आता तो वसावा फिर से उठाकर CPR देने लगता है।
इसी बीच एक दूसरा व्यक्ति पाइप से अजगर के मुंह में पानी डालता हुआ भी देखा गया है। जानकारी के अनुसार, आखिरकार वसावा और उनकी टीम को सफलता मिलती है और अजगर होश में आ जाता है। इसके बाद वन विभाग की टीम और पशु कल्याण कार्यकर्ता वसावा मिलकर उस अजगर को सुरक्षित वापस जंगल में छोड़ आते हैं।
बता दें कि, गुजरात में सांप को CPR देकर बचाने का यह एक महीने में दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले वलसाड में एक वन्यजीव बचावकर्मी ने बिजली का झटका लगे एक सांप को सफलतापूर्वक मुंह के जरिए CPR दिया था और उसकी जान बचाई थी। जानकारी के अनुसार, यह सांप शिकार की तलाश में एक तीन-फेज़ की बिजली की लाइन पर चढ़ गया और वहां उसे झटका लग गया। झटके के कारण सांप लगभग 15 फीट नीचे ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया था। इसके बाद वन्यजीव बचावकर्मी CPR देकर उसकी जान बचाई थी।
