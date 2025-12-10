10 दिसंबर 2025,

बुधवार

राष्ट्रीय

अनोखा पशु प्रेम: सिर पर चोट लगने से बेहोश हुआ अजगर तो शख्स ने CPR देकर बचाई जान, देखें वीडियो

गुजरात के नर्मदा में एक पशु कल्याण कार्यकर्ता ने सिर पर चोट लगने से बेहोश हुए एक अजगर को CPR देकर उसकी जान बचाई। बाद में उस अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया।

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 10, 2025

man gave CPR to python in Gujarat

अजगर को दिया CPR (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

गुजरात के नर्मदा जिले में पशु प्रेम का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक बेहोश अजगर की जान एक पशु कल्याण कार्यकर्ता ने CPR देकर बचाई। इस शख्स की पहचान भाविनभाई वसावा के रूप में हुई है और यह देडियापाड़ा का रहने वाला है। वसावा, जीवदया प्रेमी नामक एक संगठन से जुड़ा हुआ है। इसी के लिए काम करते हुए वन विभाग के साथ मिलकर वसावा ने अजगर की जान बचाई है।

सिर पर चोट लगने से बेहोश हुआ अजगर

वन विभाग को मंगलवार को नर्मदा जिले के एक गांव में अजगर के बेहोश होने की खबर मिली थी। अधिकारियों के अनुसार, सिर पर चोट लगने से अजगर बेहोश हो गया था। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम के साथ वसावा वहां पहुंचे और अजगर को CPR देकर उसकी जान बचाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है।

अजगर के मुंह में एक छोटी पापइ डाल कर दिया CPR

वीडियो में देखा जा सकता है कि वसावा बहादूरी से बेहोश अजगर को उठाता है और अजगर के मुंह में एक छोटी पाइप डालकर उसके जरिए उसे CPR देता है। वसावा एक हाथ से अजगर का मुंह पकड़ता है और दूसरे हाथ में पाइप पकड़ कर अजगर को CPR देना शुरू कर देता है। एक बार CPR देने के बाद भी अजगर जब होश में नहीं आता तो वसावा फिर से उठाकर CPR देने लगता है।

अजगर को सुरक्षित वापस जंगल में छोड़ा

इसी बीच एक दूसरा व्यक्ति पाइप से अजगर के मुंह में पानी डालता हुआ भी देखा गया है। जानकारी के अनुसार, आखिरकार वसावा और उनकी टीम को सफलता मिलती है और अजगर होश में आ जाता है। इसके बाद वन विभाग की टीम और पशु कल्याण कार्यकर्ता वसावा मिलकर उस अजगर को सुरक्षित वापस जंगल में छोड़ आते हैं।

एक महीने में ऐसी दूसरी घटना

बता दें कि, गुजरात में सांप को CPR देकर बचाने का यह एक महीने में दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले वलसाड में एक वन्यजीव बचावकर्मी ने बिजली का झटका लगे एक सांप को सफलतापूर्वक मुंह के जरिए CPR दिया था और उसकी जान बचाई थी। जानकारी के अनुसार, यह सांप शिकार की तलाश में एक तीन-फेज़ की बिजली की लाइन पर चढ़ गया और वहां उसे झटका लग गया। झटके के कारण सांप लगभग 15 फीट नीचे ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया था। इसके बाद वन्यजीव बचावकर्मी CPR देकर उसकी जान बचाई थी।

Published on:

10 Dec 2025 04:13 pm

अनोखा पशु प्रेम: सिर पर चोट लगने से बेहोश हुआ अजगर तो शख्स ने CPR देकर बचाई जान, देखें वीडियो

