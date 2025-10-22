एक वोट को डिलीट करने में लगे 80 रुपये, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर कर्नाटक SIT का बड़ा खुलासा

Vote Chori In Karnataka: कर्नाटक के 2023 विधानसभा चुनाव से पहले अलंद सीट पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का मामला सामने आया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने जांच में पाया कि 6,018 फर्जी डिलीट आवेदन चुनाव आयोग को भेजे गए। प्रत्येक फर्जी आवेदन के लिए डेटा ऑपरेटरों को 80 रुपये का भुगतान किया गया, यानी कुल 4.8 लाख रुपये खर्च हुए।