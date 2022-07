ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच मिर्च को लेकर छिड़ा युद्ध, जाने क्या है पूरा मामला

ओडिशा के कुचिंडा मिर्च को जीआई टैग मिल सकता है। ओडिशा ग्रामीण विकास और विपणन सोसायटी की तरफ से मिर्च के सैंपल कोच्चि स्थित लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसके परिणाम काफी अच्छे मिले हैं। इस मिर्च को आंध्र प्रदेश के गुंटूर मिर्च से ज्यादा तीखा बताया गया है।

ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच का सीमा विवाद मामला अब भी गरम है, इसी बीच मिर्च के तीखेपन को लेकर दोनों राज्यों के बीच खटास आ गई है। दोनों राज्यों के बीच कुचिंडा मिर्च और गुंटूर मिर्च के तीखेपन को लेकर बहस छिड़ गई है। सालों से भारत में आंध्र प्रदेश के गुंटूर मिर्च ने अपना दबदबा बना रखा है। इस बीच स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने द्वावा किया है की ओडिशा में उगाई जाने वाली कुचिंडा मिर्च सबसे ज्यादा तीखी होती है।

War Of Spices Between Andhra Pradesh And Odisha: Is Kuchinda Chilli Hotter Guntur Chilli?