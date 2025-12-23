तमिलनाडु के तुत्तुकुडी से अच्छी खबर, 25 साल बाद दिखा दुर्लभ कीट वैक्सन टाइगर बीटल

तमिलनाडु के तुत्तुकुडी के लाल रेत वाले तेरी वन में 25 साल बाद अति संकटग्रस्त प्रजाति वैक्सन टाइगर बीटल (लॉफाइरा सेरीना) को फिर से देखा गया है। इससे पहले वर्ष 2000 में अंतिम बार यह दिखाई दिया था। इस दुर्लभ बीटल को इस वर्ष कुदिरैमोझी तेरी वन के कई स्थानों पर शोधकर्ता के.पी. अरविंदन और जे. सैमसन किरुबाकरन ने देखा और उसकी तस्वीरें ली।