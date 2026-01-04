‘मेरी खाल उधेड़ने की बात कर रहे, मैं तुम्हारे जुबान काट लूंगा’, आखिर किस पर बुरी तरह भड़के कांग्रेस CM? मचा बवाल

उन्होंने आगे कहा- सीएम विपक्षी नेताओं को गाली दे रहे हैं और बेवजह के मुद्दों पर भी फालतू कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने हमें मौका नहीं दिया, इसलिए हमने जो भी कहना था, वह सबके सामने कह दिया। हम सेशन का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि वह भविष्य में भी हमें मौका नहीं देंगे। वह CM को जो कुछ भी बोलने दे रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते।