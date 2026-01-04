‘मेरी खाल उधेड़ने की बात कर रहे, मैं तुम्हारे जुबान काट लूंगा’, आखिर किस पर बुरी तरह भड़के कांग्रेस CM? मचा बवाल

तेलंगना के सीएम रेवंत रेड्डी। (फोटो- X/revanthreddy)
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विपक्षी नेताओं पर बड़ा गुस्सा दिखाया है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी कांग्रेस सरकार राज्य और उसके किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है।
इस दौरान, उन्होंने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के प्रमुख के चंद्रशेखर राव के पिछले बयान का जिक्र किया, जिसमें विपक्ष के नेता ने धमकी भरे बयान दिए थे।
रेड्डी ने चेतावनी दी कि अगर कोई तेलंगाना और उसके किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाएगा, तो वह न सिर्फ केसीआर की धमकी का जवाब देंगे, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।
रेड्डी ने अपनी सरकार के राज्य के किसानों और विकास के प्रति समर्पण पर जोर देते हुए कहा- हम सिर्फ उनकी खाल नहीं उतारेंगे, बल्कि उनकी जुबान भी काट देंगे।
रेड्डी ने कहा- आप जो चाहें बोलें और किसी भी चीज पर आलोचना करें, लेकिन अगर आप हमारी प्रतिबद्धता के खिलाफ टिप्पणी करेंगे, तो वफादारी उसकी जुबान काट देगी जिसने कहा था कि वह (KCR) हमारी खाल उतार देगा। आप इसे रिकॉर्ड से हटा सकते हैं, लेकिन इसे जनता के दिमाग में दर्ज करने के लिए मैं आधिकारिक तौर पर यह बयान दे रहा हूं, स्पीकर।
यह बयान कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार और KCR के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के बीच चल रहे तनाव के बीच आया है। रेड्डी BRS के कथित कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के बारे में खुलकर बोलते रहे हैं, जबकि KCR ने कांग्रेस सरकार की नीतियों, खासकर किसानों और सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित नीतियों की आलोचना की है।
रेड्डी के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। BRS सदस्यों ने विरोध में विधानसभा से वॉकआउट किया और माफी की मांग की। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
रेड्डी ने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की कृष्णा नदी जल वितरण को लेकर भी आलोचना की। मुख्यमंत्री की टिप्पणियों से तेलंगाना विधानसभा में राजनीतिक तूफान आ गया है। इससे विरोध प्रदर्शन हुए।
BRS विधायकों ने शुक्रवार को तेलंगाना विधानसभा से वॉकआउट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं को गाली दी।
बीआरएस विधायक पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि पार्टी कथित अपमान के कारण सत्र का बहिष्कार कर रही है। रेड्डी ने कहा- हमें बोलने या CM की टिप्पणियों का जवाब देने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए हम बाहर चले गए।
उन्होंने आगे कहा- सीएम विपक्षी नेताओं को गाली दे रहे हैं और बेवजह के मुद्दों पर भी फालतू कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने हमें मौका नहीं दिया, इसलिए हमने जो भी कहना था, वह सबके सामने कह दिया। हम सेशन का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि वह भविष्य में भी हमें मौका नहीं देंगे। वह CM को जो कुछ भी बोलने दे रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते।
