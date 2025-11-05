‘हम किसी भी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने देंगे’, BJP नेता ने दिया बयान; जानें क्या है ममदानी की जीत से कनेक्शन

BJP नेता अमीत साटम ने दिया विवादित बयान (Photo-X @अमीतसतम)
न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी ने जीत दर्ज इतिहास रच दिया है। ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के बीजेपी नेता अमीत साटम ने ऐसा बयान दिया है, जिससे राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। BJP नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा- हम किसी भी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने देंगे।
बीजेपी नेता ने कहा कि मुंबई में भी उसी तरह की राजनीति लाने का प्रयास किया जा रहा है जैसा न्यूयॉर्क शहर में देखा गया था।
अपनी पोस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि हमने मुंबई के लोगों को सिर्फ सावधान रहने की अपील की है। बीजेपी नेता ने कहा कि उनके पोस्ट का मतलब धार्मिक नहीं, बल्कि गलत मानसिकता वाले लोगों से सावधान करने का था। हम किसी के खिलाफ नहीं है।
वहीं साटम ने कहा, "कुछ लोग राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रहे हैं। मुंबई को ऐसी ताकतों से बचाना ज़रूरी है जिन्होंने पहले भी समाज को बांटने की कोशिश की है।"
बीजेपी नेता साटम ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गुट की पूरी कोशिश है कि कोई खान मुंबई का मेयर बन जाए। इस समय महाविकास अघाड़ी राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका है और लोगों को भ्रमित करने के लिए वोट जिहाद रणनीति अपना रहा है।
बीजेपी नेता अमीत सामट के बयान पर विपक्ष ने निशाना साधा है। विपक्ष ने बयान को नफरत फैलाने वाला और गंगा-जमुनी तहजीब के खिलाफ बताया। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि मुंबई में हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं। यह तय करने का अधिकार किसी को नहीं है कि कौन मेयर बनेगा? यह फैसला सिर्फ जनता करेगी।
बीजेपी नेता के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। जब विकास पर बात नहीं कर पाते तो धर्म और नाम की राजनीति पर उतर आते है।
