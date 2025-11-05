‘हम किसी भी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने देंगे’, BJP नेता ने दिया बयान; जानें क्या है ममदानी की जीत से कनेक्शन

न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी ने जीत दर्ज इतिहास रच दिया है। ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के बीजेपी नेता अमीत साटम ने ऐसा बयान दिया है, जिससे राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। BJP नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा- हम किसी भी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने देंगे।