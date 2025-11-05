Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘हम किसी भी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने देंगे’, BJP नेता ने दिया बयान; जानें क्या है ममदानी की जीत से कनेक्शन

शिवसेना (यूबीटी) नेता आनंद दुबे ने कहा- लगता है अमीत साटम की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। पदभार ग्रहण करने के बाद से ही वे मुंबई के मेयर पद को लेकर बेतुके बयान दे रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ashib Khan

Nov 05, 2025

BJP नेता अमीत साटम ने दिया विवादित बयान

BJP नेता अमीत साटम ने दिया विवादित बयान (Photo-X @अमीतसतम)

न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी ने जीत दर्ज इतिहास रच दिया है। ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के बीजेपी नेता अमीत साटम ने ऐसा बयान दिया है, जिससे राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। BJP नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा- हम किसी भी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने देंगे।

बीजेपी नेता ने कहा कि मुंबई में भी उसी तरह की राजनीति लाने का प्रयास किया जा रहा है जैसा न्यूयॉर्क शहर में देखा गया था।

पोस्ट को लेकर कही ये बात

अपनी पोस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि हमने मुंबई के लोगों को सिर्फ सावधान रहने की अपील की है। बीजेपी नेता ने कहा कि उनके पोस्ट का मतलब धार्मिक नहीं, बल्कि गलत मानसिकता वाले लोगों से सावधान करने का था। हम किसी के खिलाफ नहीं है।

वहीं साटम ने कहा, "कुछ लोग राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रहे हैं। मुंबई को ऐसी ताकतों से बचाना ज़रूरी है जिन्होंने पहले भी समाज को बांटने की कोशिश की है।"

उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना

बीजेपी नेता साटम ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गुट की पूरी कोशिश है कि कोई खान मुंबई का मेयर बन जाए। इस समय महाविकास अघाड़ी राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका है और लोगों को भ्रमित करने के लिए वोट जिहाद रणनीति अपना रहा है।

विपक्ष ने साधा निशाना

बीजेपी नेता अमीत सामट के बयान पर विपक्ष ने निशाना साधा है। विपक्ष ने बयान को नफरत फैलाने वाला और गंगा-जमुनी तहजीब के खिलाफ बताया। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि मुंबई में हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं। यह तय करने का अधिकार किसी को नहीं है कि कौन मेयर बनेगा? यह फैसला सिर्फ जनता करेगी।

बीजेपी नेता के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। जब विकास पर बात नहीं कर पाते तो धर्म और नाम की राजनीति पर उतर आते है।

ये भी पढ़ें

Bihar Election 2025: मतदान से पहले RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को नगर पालिका ने भेजा नोटिस, बड़ी वजह आई सामने
राष्ट्रीय
खेसारी लाल यादव को नगर पालिका ने भेजा नोटिस

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Nov 2025 10:00 pm

Published on:

05 Nov 2025 09:59 pm

Hindi News / National News / ‘हम किसी भी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने देंगे’, BJP नेता ने दिया बयान; जानें क्या है ममदानी की जीत से कनेक्शन

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ज्योति मांझी पर हमले का मुद्दा गरमाया, DM बोले- गाड़ी पर निशान नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में चोट नहीं, SIT करेगी जांच

ज्योति मांझी
गया

Bihar Election 2025: मतदान से पहले RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को नगर पालिका ने भेजा नोटिस, बड़ी वजह आई सामने

खेसारी लाल यादव को नगर पालिका ने भेजा नोटिस
राष्ट्रीय

‘BJP ने नीतीश के पीठ में छुरा घोंपा है, दिलवा रही 10 हजार का घूस’, वोटिंग से पहले बोले तेजस्वी यादव

tejashwi yadav
पटना

Bihar Election 2025: मतदान से एक दिन पहले लोगों से बोले प्रशांत किशोर, कहा- 10-12 हजार रुपये…

प्रशांत किशोर ने लोगों से की अपील
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी की समधन पर जानलेवा हमला, चुनाव प्रचार के दौरान हुई रोड़ेबाजी

गया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.