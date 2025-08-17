मॉनसून मचाने वाला है कहर! अगस्त में इन 4 दिनों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट, कर लें ये इंतजाम

Weather Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में 17 से 20 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम भारत, विशेष रूप से कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात, में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा, दक्षिण प्रायद्वीपीय, पूर्व, मध्य, उत्तर-पश्चिम, और पूर्वोत्तर भारत में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा) और गरज-बिजली के साथ बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है।