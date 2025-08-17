मॉनसून मचाने वाला है कहर! अगस्त में इन 4 दिनों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट, कर लें ये इंतजाम

Weather Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में 17 से 20 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम भारत, विशेष रूप से कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात, में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा, दक्षिण प्रायद्वीपीय, पूर्व, मध्य, उत्तर-पश्चिम, और पूर्वोत्तर भारत में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा) और गरज-बिजली के साथ बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है।
IMD के अनुसार, कोंकण और गोवा में 17-19 अगस्त, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में, और गुजरात में 19-20 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश होगी। मुंबई सहित कोंकण, मराठवाड़ा (17-18 अगस्त), और मध्य महाराष्ट्र में 17-21 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। अगले सात दिनों तक इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। गुजरात में बाढ़ और जलभराव की आशंका है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 17-18 अगस्त को, तेलंगाना में 18 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है। केरल, माहे, रायलसीमा, और तटीय कर्नाटक में 17-20 अगस्त तक भारी बारिश होगी, जिसमें केरल में 18 अगस्त को बहुत भारी वर्षा की आशंका है। अगले पांच दिनों तक इन क्षेत्रों में गरज-बिजली के साथ बारिश होगी।
पूर्व और मध्य भारत में दक्षिण ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 18 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, और छत्तीसगढ़ में अगले सात दिन, जबकि ओडिशा में 17-19 और 22-23 अगस्त को भारी बारिश होगी। बिहार, झारखंड, और पश्चिम बंगाल में भी 19-23 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है।
उत्तर-पश्चिम भारत में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और पंजाब में 17-19 अगस्त को भारी बारिश होगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, और राजस्थान में 17, 18, 22-23 अगस्त को बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, और अरुणाचल प्रदेश में 20-23 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश होगी।