Weather Alert: 8-11 सितंबर तक बारिश का तांडव, मौसम विभाग की इन राज्यों के लिए चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हलकों के लिए अलर्ट जारी किया है। IMD ने आज राजसमंद, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डुंगरपुर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए सिरोही, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बालोतरा, बांसवाड़ा और सलूम्बर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों व आंगनबड़ी केन्द्रों में अवकाश घोषित किया है। मौसम विभाग ने कहा कि आगामी कुछ दिनों तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।