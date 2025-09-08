Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Weather Alert: 8-11 सितंबर तक बारिश का तांडव, मौसम विभाग की इन राज्यों के लिए चेतावनी

IMD Alert: देश भर में मानसूनी बारिश कहर बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 08, 2025

mp weather
भारी बारिश की संभावना (पत्रिका फाइल फोटो)

IMD Alert: इस साल मानसून (Monsoon) के सीजन में देशभर में जमकर बारिश हुई है। मानसूनी बारिश जारी रहने से देश भर में तापमान में गिरावट देखी गई है। भारी बारिश के चलते बांध, तलाब, नदियां और झील ओवर फ्लो हो रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यहां बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पंजाब और जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने आगामी कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान मौसम अपडेट

भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हलकों के लिए अलर्ट जारी किया है। IMD ने आज राजसमंद, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डुंगरपुर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए सिरोही, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बालोतरा, बांसवाड़ा और सलूम्बर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों व आंगनबड़ी केन्द्रों में अवकाश घोषित किया है। मौसम विभाग ने कहा कि आगामी कुछ दिनों तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।

दिल्ली मौसम अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली-NCR इलाकों में बारिश की आशंका है। विभाग ने कहा कि 9 व 10 को बारिश की संभावना कम है। इसके बाद मौसम नया रुख ले सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि 11 व 12 सितंबर को दिल्ली के आसमान में काले बादल छाए रहेंगे।

उत्तर प्रदेश मौसम अपडेट

यूपी में 8 से 13 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कई इलाकों में उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी हो सकती है।

बिहार मौसम अपडेट

मौसम विभाग ने कहा कि आज बिहार के ज्यादातर जिलों में आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। वहीं, 9 सितंबर से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस दौरान लोगों से बारिश और वज्रपात को लेकर सावधान रहने के लिए कहा गया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, वैशाली, सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर में मूसलाधार बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की गई है।

पंजाब में बाढ़ से हाल बेहाल

वहीं, पंजाब में बाढ़ से हाल बेहाल हैं। सूब के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 1900 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं। लगभग 4 लाख लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है। पंजाब में डेढ़ लाख हेक्टेयर फसल तबाह हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं।

उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी

उत्तराखंड में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के चमोली, देहरादून, हरिद्वार, जोशीमठ, लैंसडाउन, मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी शहर में 13 सितंबर तक भारी बारिश अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से नदी व नालों के निकट न जाने की सख्त हिदायत दी है।

पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भी बारिश की संभावना

इसके साथ ही, पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में 8 से 13 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं, दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी इस दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को हिदायत देते हुए कहा कि जरूरी रहने पर ही घरों से निकलें।

Published on:

08 Sept 2025 07:45 am

Hindi News / National News / Weather Alert: 8-11 सितंबर तक बारिश का तांडव, मौसम विभाग की इन राज्यों के लिए चेतावनी

