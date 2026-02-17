Weather Update: तेजी से पलटेगा मौसम, 18 और 19 फरवरी को 10 राज्यों में बारिश को लेकर IMD का Alert

IMD के अनुसार, एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 18 व 19 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और आंधी चलने की संभावना भी जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, राजस्थान व अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना है।