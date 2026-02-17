Weather Update: तेजी से पलटेगा मौसम, 18 और 19 फरवरी को 10 राज्यों में बारिश को लेकर IMD का Alert

बारिश का अलर्ट
IMD Rain Alert: देश में मौसम तेजी से बदल रहा है। वसंत का मौसम सिकुड़ता जा रहा है। फरवरी महीने में पंखा चलाने की नौबत आ गई है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। India Meteorological Department ने कहा कि 18 व 19 फरवरी को देश के 10 राज्यों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।
IMD के अनुसार, एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 18 व 19 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और आंधी चलने की संभावना भी जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, राजस्थान व अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना है।
उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 18 फरवरी को मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, गाजियाबाद और नोएडा में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की आशंका है। यूपी के अन्य इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। उधर, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 18 व 19 फरवरी को गढ़वाल और कुमाऊं इलाके के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।
बिहार में मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कहा कि नेपाल से सटे तराई वाले इलाकों में सुबह व शाम हल्की ठंड बनी रहेगी।
राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और चूरू में 18 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, इस दौरान आंधी चलने की भी संभावना है। एमपी के सिवनी, कटनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और होशंगाबाद जिलों में 18 व 19 फरवरी को बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी दो दिनों में दिल्ली का मौसम खुशनुमा बना रहेगा। हल्की बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी चलने की भी उम्मीद है।
हिमाचल के शिमला, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, ऊना और हमीरपुर में 18 फरवरी को बारिश की संभावना है, जबकि 18 व 19 फरवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं कश्मीर में 17, 18 व 19 फरवरी को बर्फबारी की संभावना जताई गई है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग