मौसम का बदलेगा मिजाज, 22, 23, 24 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट

IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 23 जनवरी को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चलने और सुबह व देर रात मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। 24 जनवरी को राजधानी में अधिकतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बारिश के बाद ठंडी हवाओं के चलते एक बार फिर ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं।