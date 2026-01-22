22 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

मौसम का बदलेगा मिजाज, 22, 23, 24 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट

IMD Rain Alert: 22 से 28 जनवरी तक उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार बारिश, तेज हवाएं और कोहरा छाने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jan 22, 2026

भारी बारिश का अलर्ट (File Photo)

देशभर में कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड के बाद अब मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक 23 और 24 जनवरी के आसपास एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेगा। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कश्मीर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं की संभावना

IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 23 जनवरी को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चलने और सुबह व देर रात मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। 24 जनवरी को राजधानी में अधिकतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बारिश के बाद ठंडी हवाओं के चलते एक बार फिर ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं।

बारिश से प्रदूषण में राहत

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और तेज हवाओं से हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कण साफ होंगे, जिससे वायु गुणवत्ता (AQI) में सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि, इसके बाद अगले दो से तीन दिनों तक ठंड और तेज हो सकती है, खासकर सुबह और रात के समय।

पंजाब और हरियाणा में शीतलहर का असर जारी

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रभाव अभी बना हुआ है। पंजाब के फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। अमृतसर में 3.3 डिग्री और बठिंडा में 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में इन इलाकों में ठंड से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है।

राजस्थान में बारिश के आसार

राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। IMD के अनुसार 22 से 24 जनवरी के बीच जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा 26 से 28 जनवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे ठंड और अधिक बढ़ सकती है।

कश्मीर घाटी में बारिश और बर्फबारी का अनुमान

कश्मीर घाटी में लंबे समय से चला आ रहा शुष्क मौसम अब समाप्त हो सकता है। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह में व्यापक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। श्रीनगर सहित घाटी के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है, जिससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

