IMD Rain Alert: जाते-जाते तांडव मचाएगा ‘मानसून’, अगले 48 घंटो में भारी बारिश की चेतावनी; कहां कैसा रहेगा मौसम?

आज उत्तर प्रदेश (UP Weather Update) के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने खेरी, सीतापुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, अमेठी, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, लखनऊ, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी और आयोध्या में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है।