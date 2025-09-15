IMD Rain Alert: जाते-जाते तांडव मचाएगा ‘मानसून’, अगले 48 घंटो में भारी बारिश की चेतावनी; कहां कैसा रहेगा मौसम?

मानसून (Monsoon Update) की विदाई में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मौसम विभाग (IMD Alert) की ताजा जानकारी के मुताबिक, अगले तीन-चार दिनों में मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी।
कहा जा रहा है कि जाते-जाते मानसून देश में तांडव मचा सकता है। अगले 48 घंटों के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश (Heavy Rain Alert) हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग (Weather News) की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।
मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार, 15 सितंबर को राजस्थान (Rajasthan Weather) में मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आज धूप खिली रहेगी।
वहीं, लोगों को गर्मी का भी सामना करना पड़ेगा। हालांकि कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश का भी अनुमान है। यह भी बताया जा रहा है कि अगले 72 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
दिल्ली (Delhi Weather) में आज यानी 15 सितंबर को बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार, पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में आज बूंदाबांदी हो सकती है।
हालांकि, कुछ इलाकों में गर्मी और उमस भी लोगों को परेशान करने वाली है। अगले पांच दिनों तक दिल्ली में मौसम पूरी तरफ से साफ रहेगा।
आज उत्तर प्रदेश (UP Weather Update) के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने खेरी, सीतापुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, अमेठी, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, लखनऊ, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी और आयोध्या में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है।
पूरे मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh Weather News) में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को अगले पांच दिनों तक बारिश और बिजली से सावधान रहने की सलाह दी है।
बिहार (Bihar Weather Update) में भी आज मौसम सुहाना रहेगा। पटना सहित 19 जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 96 घंटे तक झमाझम बारिश होगी। वहीं, मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुगमन, आठ जिलों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है।
झारखंड के सभी जिलों में आज झमाझम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ,लोगों से सावधान रहने की भी अपील की है।
महाराष्ट्र के अधिकांश जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान है। औरंगाबाद, पुणे, रायगढ़ और सतारा में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।