मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, देशभर में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि, एक सप्ताह तक बना रहेगा बारिश का मौसम



राजस्थान की राजधानी जयपुर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर सहित कई जिलों में चने से भी बड़े आकार के ओले गिरे। इसके अलावा राज्य के विभिन्न हिस्सों में बीती रात से रुक-रुक कर बारिश होती रही। तेज ठंडी हवाओं के कारण उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है।भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक देश के कई हिस्सों में इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। 4 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर घाटी में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है।