‘बेटियों की बोली नहीं लगेगी’, नाता प्रथा पर सूचना आयोग सख्त, जानिए क्या है यह कुरीति?

NHRC ने राजस्थान के एक गंभीर मामले का जिक्र किया। इसमे एक नाबालिग लड़की को उसके पिता ने नाता प्रथा के तहत ढाई लाख रुपए में बेच दिया था। शुरुआती भुगतान के बाद शेष राशि न मिलने पर पिता लड़की को वापस ले आया और दूसरी जगह 32000 रुपए में नाता तय कर दिया। हालांकि, लड़की ने इसका विरोध किया और वह पहले व्यक्ति के पास लौट गई। बाद में उत्पीड़न और धमकियों से परेशान होकर लड़की ने जून 2020 में आत्महत्या कर ली।