AIMIM नेता निकला मालदा बंधक कांड का मास्टरमाइंड, पुलिस ने दबोचा, अब तक 35 लोगों की हुई गिरफ्तारी

उत्तर बंगाल के ADG के. जयरामन ने शुक्रवार को बताया कि मालदा बंधक कांड में अब तक कुल 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बुधवार को मालदा जिले में भीड़ ने 7 न्यायिक अधिकारियों को कई घंटों तक बंधक बना लिया था। घटना के दौरान 3 महिला अधिकारियों सहित सभी न्यायिक अधिकारियों को देर रात सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी।चुनाव आयोग के निर्देश पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मामले की जांच शुरू कर दी है। NIA की टीम कोलकाता से मालदा पहुंच चुकी है और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दर्ज कर जांच आगे बढ़ा रही है।