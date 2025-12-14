14 दिसंबर 2025,

रविवार

राष्ट्रीय

Weather Update: इन राज्यों में दिख रहा पश्चिमी विक्षोभ का असर, बारिश और बर्फबारी की आशंका

मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान और एमपी में सर्दी का असर कम हुआ है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश की संभावना बन रही है। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 14, 2025

हाड़ कंपा देने वाली ठंड (photo source- Patrika)

हाड़ कंपा देने वाली ठंड (photo source- Patrika)

Weather Update: उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के एक्टिव होने से कुछ राज्यों में सर्दी का असर कम हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) ने कहा कि राजस्थान और एमपी में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, तेज सर्दी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के नए अपडेट के मुताबिक मध्य प्रदेश में भी अगले 3 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जिलों में तापमान में गिरावट आई है। प्रदेश में शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा है। यहां बीती रात पारा 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

बिहार में कैसा है मौसम का हाल?

वहीं, बिहार में शनिवार शाम से ही घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण आरा-मोहनिया फोरलेन पर 4 गाड़ियां टकरा गईं, जबकि पटना के मोकामा फोरलेन पर दो ट्रक और एक हाइवा की टक्कर हो गई। इसमें ड्राइवर व खलासी घायल हुए। बेगूसराय और बक्सर में भी विजिबिलिटी जीरो रही। बिहार में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में दर्ज किया गया है। वहीं, तापमान मोतिहारी में 29.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

पश्चिमी विक्षोभ का सबसे अधिक असर राजस्थान में ही देखने को मिल रहा है। IMD ने कहा कि बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर समेत प्रदेश के उत्तर-पश्चिम जिलों में छाए बादलों के कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। राज्य में सीकर जिले के पास फतेहपुर में शनिवार को न्यूनतम तापमान करीब 2 डिग्री तक चढ़कर 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश

हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। आज हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है। साथ ही, शनिवार को पारा 3 डिग्री से नीचे लुढ़क गया। लाहौल स्पीति के ताबो में पारा माइनस 6.2 तापमान रिकॉर्ड हुआ। उधर, उत्तराखंड के भी पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश-बर्फबारी की संभावना जताई है। जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का अनुमान जताया है।

