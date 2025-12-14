Weather Update: इन राज्यों में दिख रहा पश्चिमी विक्षोभ का असर, बारिश और बर्फबारी की आशंका

Weather Update: उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के एक्टिव होने से कुछ राज्यों में सर्दी का असर कम हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) ने कहा कि राजस्थान और एमपी में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, तेज सर्दी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के नए अपडेट के मुताबिक मध्य प्रदेश में भी अगले 3 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जिलों में तापमान में गिरावट आई है। प्रदेश में शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा है। यहां बीती रात पारा 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा।