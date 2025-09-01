दिल्ली-गुरुग्राम में भारी बारिश, कई इलाकों में लगा लंबा जाम: जानें IMD का ताजा अपडेट

Weather Update: देशभर में मानसून की मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बीते कुछ राज्यों में भारी बारिश होने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई हैै। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन की घटनाए सामने आ रही है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर सहित कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ली। दिल्ली-एनसीआर और गुरुग्राम में सोमवार कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में लंबा जाम लग गई है।