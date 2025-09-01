Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

दिल्ली-गुरुग्राम में भारी बारिश, कई इलाकों में लगा लंबा जाम: जानें IMD का ताजा अपडेट

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर और गुरुग्राम में सोमवार कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में लंबा जाम लग गई है।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 01, 2025

गुड़गांव में भारी बारिश के बीच दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर रेंगते वाहन। (फोटो: आईएएनएस)

Weather Update: देशभर में मानसून की मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बीते कुछ राज्यों में भारी बारिश होने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई हैै। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन की घटनाए सामने आ रही है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर सहित कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ली। दिल्ली-एनसीआर और गुरुग्राम में सोमवार कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में लंबा जाम लग गई है।

कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी

बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं दूसरी ओर इससे लोगों को कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। नोएडा, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। बारिश के दौरान गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई और कई जगह लंबे जाम देखने को मिले। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन के समय ही घने काले बादलों की वजह से अंधेरा छा गया।

बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट

विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे दर्ज किया गया। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को सितंबर की शुरुआत में ही हल्की सर्दी का अहसास होने लगा है। उमस और चिलचिलाती धूप से राहत पाकर लोग खुश नजर आए। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले एक हफ्ते तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहावना बना रहेगा और बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी।

यूपी में भारी बारिश का कहर

उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर जारी है। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान के करीब पहुंचने से मंदिर और घर जलमग्न हो गया है। सड़कों ने नदी का रूप धारण कर लिया है।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पहले ही सितंबर की पहली तारीख के लिए येलो अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई थी, जिसमें बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी शामिल थी। आईएमडी के मुताबिक, 2 सितंबर को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि विभाग ने इस दिन के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। वहीं, 3 सितंबर को फिर से गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान है।

Updated on:

01 Sept 2025 06:22 pm

Published on:

01 Sept 2025 06:21 pm

Hindi News / National News / दिल्ली-गुरुग्राम में भारी बारिश, कई इलाकों में लगा लंबा जाम: जानें IMD का ताजा अपडेट

